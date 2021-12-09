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林秉樞失控畫面曝！「不准高嘉瑜戴口罩」　靈堂暴走飆櫃檯

▲▼林秉樞母親告別式暴走怒吼高嘉瑜影片曝光。（圖／翻攝《三立新聞》）

▲林秉樞不允許高嘉瑜戴口罩，「要讓她丟臉」。（圖／翻攝《三立新聞》）

 突發中心／台北報導

立委高嘉瑜遭家暴案延燒多日，如今恐怖男友林秉樞失控畫面終於曝光。據了解，林秉樞母親24日出殯當天，因副總統賴清德無法前來，林為此暴怒逼高嘉瑜下跪道歉，並扯掉口罩，稱要讓高丟臉；高嘉瑜趁隙前往禮儀公司櫃檯索要口罩，不料卻遭林發現，櫃檯人員還因此遭憤怒飆罵。

林秉樞母親24日當天出殯，林邀請各界政商名流到場，未料當天才得知賴清德不克前來，因此要求高嘉瑜立刻傳簡訊給賴清德，但卻遭到高拒絕，林秉樞為此暴怒，憤而搶走手機、扯掉其帽子口罩，還要求高嘉瑜下跪道歉，稱「要讓她丟臉！」荒腔走板行徑就連胞姊都看不下去，在一旁哀求「弟弟，求求你別這樣！」

而當天禮儀公司的監視器畫面也拍下林秉樞失控爆走的一幕，畫面中高嘉瑜帶著黑色帽子，趁隙向櫃檯人員索要口罩，櫃檯遞了一個粉紅色口罩給她，高嘉瑜還委婉地表示「這個顏色不太合適」，櫃檯因此再換了一個黃色口罩；不料這時林秉樞突然從身後爆吼，「人勒？我叫你不要拿口罩！」隨後一把搶過高嘉瑜手中口罩、猛力甩向櫃檯，嗆「你(公司)不想開了是不是？」嚇得櫃檯人員當場愣住，一旁的高嘉瑜也相當尷尬，只能頻頻點頭致歉。

▲▼林秉樞母親告別式暴走怒吼高嘉瑜影片曝光。（圖／翻攝《三立新聞》）

▲▼林秉樞母親告別式暴走怒吼高嘉瑜影片曝光。（圖／翻攝《三立新聞》）

▲林秉樞失控飆罵，高嘉瑜離去前仍轉身，面帶微笑向櫃檯人員致歉。（圖／翻攝《三立新聞》）

知情人士私下透露，感覺當天林秉樞情緒相當不穩定，頻頻爆發爭執、怒吼，高嘉瑜的帽子口罩還被打掉，親友看到也有試圖制止；在高嘉瑜索要口罩遭林怒吼後，高離開前也頻頻回頭向櫃檯人員致歉，儘管男友情緒失控，但高為了不讓場面太難堪，仍全程高EQ保持微笑，跟在林秉樞身後離開。

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