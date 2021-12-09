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林秉樞自稱「廢人」！收押後首發聲願跪歉　指白色豆腐頭真實作用

記者陳俊宏／綜合報導

林秉樞家暴女友、民進黨立委高嘉瑜遭收押禁見一周，他透過律師發表道歉聲明，自稱是「廢人」，對社會、家人和高委員鄭重道歉，可以的話願下跪道歉，「我配不上高委員，她跟我在一起是這輩子最大的錯誤。」至於高所稱林男所用的「Qubii白色豆腐頭隨身碟」，林的律師澄清這是烏龍，那只是市面上常見的充電器。

▼高嘉瑜遭林秉樞家暴。（合成圖／資料照）

▲▼高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／ETtoday資料照）

林秉樞案持續延燒，他除了在板橋馥都飯店房內痛毆高嘉瑜，並逼簽自白書等惡行；甚至今年11月24日林母告別式當天，僅因高沒把副總統賴清德請到場，就當眾發飆，扯掉高的帽子與口罩，狂吼逼她現出容貌當眾下跪。高8日已遞狀，再告林涉犯強制罪嫌。

林秉樞2日凌晨遭法官裁定收押禁見，至今已一周。《東森新聞》報導，他透過律師發表聲明，指對社會、家人、高委員鄭重道歉，可以的話願跪地道歉，自己並非十惡不赦，只是一時躁症病發，無法克制自己打人，但這不是藉口，心中充滿悔恨。

▲▼林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼林秉樞遭收押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

林秉樞稱，「我配不上高委員，她跟我在一起是這輩子最大的錯誤，已經當面道歉過100次，一度得到高委員原諒，雖然如此仍然萬分後悔。跟所有受到牽連的朋友叩首致歉，我的人生已經毀滅，就算多年後有機會重獲自由，也應該很難再立足於社會，希望司法給該有的懲罰，會賠償該賠償的金錢，如果金錢可補償的話。」

「懇求大眾別把時間浪費在這案子和我身上」，林秉樞說，外界很多消息是不實的，現在無法辯解就交由司法裁判。至於是否有指控網軍帶風向？他指出，被拘提後完全不知道外面發生什麼事，只透過律師稍微了解，沒想到會影響公投的討論，甚至是1月的立委補選，請大家把焦點回到公共議題，不要浪費在「廢人」身上。

對此，高嘉瑜律師李永裕回應，林秉樞的道歉聲明只是加深高委員傷害，聲明全部避重就輕也不是事實，對照他押解途中的發言內容，「其實我們不曉得哪個才是真的」；現在重點是他在收押前到底下達什麼指示，這部分他們有證據，「沒關係，林秉樞先生他可以繼續說謊。」

至於高嘉瑜所稱林秉樞所用的「Qubii白色豆腐頭隨身碟」，林的律師澄清是烏龍，那只是市面上常見的充電器。李永裕則說，據他們所知至少有兩個記憶卡，他們也不知道照片、影片有沒有上傳到雲端，「重點是影片和照片這部分完全沒有交代，然後在交代豆腐頭？」

▲▼高嘉瑜出席轉大人公投節活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼高嘉瑜近日出席活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼高嘉瑜出席轉大人公投節活動。（圖／記者李毓康攝）

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