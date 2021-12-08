300萬賣公司還倒貼千萬買回　王世堅被哥哥告詐欺結果出爐

▲台北市議員王世堅被哥哥控告隱瞞財務狀況賣公司涉嫌詐欺，結果不起訴。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市議員王世堅2015年間，以300萬元將合欣營造公司賣給哥哥王世寧，王世寧接手後先幫合欣還了1600萬元的銀行貸款，接著又發現合欣承接的「反恐訓練中心」標案要賠償200多萬元，覺得太虧錢，要求王世堅依約買回公司後，再控告王世堅涉嫌詐欺，台北地檢署認為，王世堅早已把公司應收、應付款交代清楚，8日以罪嫌不足處分不起訴。

營建家族出身的王世堅，獨自出資成立合欣營造公司，承接了包括師大附中、關渡國小等學校與台鐵局等公務機關的營建標案，2015年間，王世堅因為無暇經營，請哥哥王世寧接手，王世寧同意以300萬元買下。

雙方當時談妥，由王世寧妻子李若綾名下的金合發公司買下合欣，王世堅則承諾哥哥日後不想再經營，就會買回，並親手寫下包括工程應收、應付款等財物明細，其中銀行貸款已經和銀行坦妥分期優惠還款，另外，營建署發包的警政署「反恐訓練中心」標案保留款，還不確定是有差額須要再賠償。

結果王世寧入主合欣後，一次將銀行欠款1600萬元付清，接著反恐訓練中心的保留款被全額扣除後，仍遭營建署求償200多萬元，王世寧認為弟弟當初沒有說清楚公司財務狀況，害他一接手就一直賠錢，控告王世堅詐欺。

檢察官調查認為，王世堅明明有安排銀行債務分期繳納，是王世寧自己要一次還清；至於反恐訓練中心的賠償金，當時營建署也沒有確定要賠償多少，甚至在事後的訴訟中，法院判決營建署要返還多扣的金額，王世堅並沒有明知且隱瞞公司債務，而且事後王世堅也花了上千萬買回公司，掛在兒子名下繼續經營，因此以罪嫌不足等理由，處分不起王世堅與當年掛名負責的林吳腰、林鯤生等3人。

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