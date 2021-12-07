快閃詐騙4天得手上千萬！　檢提醒【這種符號】就是釣魚簡訊

▲莊姓男子涉嫌用釣魚簡訊，在4天內快閃詐騙不法所得上千萬元。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

刑事局日前破獲1個快閃詐騙集團，密集發送【國泰世華】、【台新銀行】帳戶異常簡訊，在今年初只花4天，就誘騙61位民眾誤將個人網銀帳密流出，受騙上千萬元，台北地檢署7日依詐欺等罪，起訴莊姓、藍姓、洪姓為首的10名詐騙集團成員，同時提醒民眾小心，收到含特殊符號或排版異常的簡訊，都可能是詐騙。

辦案人員指出，中華電信公司為免大量簡訊發送功能遭非法利用，已經有AI人工智慧系統，根據特定字詞來過濾大量發送的可疑簡訊，但詐騙集團仍花盡心思，在簡訊內容上做設計，試圖突破防堵。

▲如果收到有【】等特殊符號或排版異常簡訊，都要小心求證，避免遭詐騙。（資料照／記者邱中岳翻攝）

檢警調查，1月28、29日，2月5、6日，上百民眾接獲來自國泰世華、台新銀行的簡訊提醒，「您的銀行帳戶顯示異常，請立即登入綁定用戶資料，否則帳戶將凍結使用」，民眾誤信點擊簡訊附上的連結網址，輸入個人網銀帳號與密碼解除凍結。

但其實民眾進入的是詐騙集團設計網頁，從中攔截帳密後，再取得網銀交易所需的OTP密碼，立即將帳戶內存款一掃而空，刑事局統計，這個詐騙集團2度短暫密集犯案，總共4天就騙到61位民眾，得手上千萬元，已由許姓等7名車手將錢領出，交由水房進行後續洗錢。

▲刑事局破獲快閃詐騙集團，查扣犯罪用手機電腦等證物。（資料照／記者邱中岳翻攝）

檢警追查發現，這個快閃詐騙集團是由莊姓男子負責與上游聯繫，並撰寫行騙所需文案，洪姓男子則架設假的銀行網站，最後由藍姓男子不斷嘗試發送簡訊，找到不被電信公司防堵的文字組合後，立即展開詐騙行動，其中莊、藍可從中獲得50萬元報酬，洪男可獲得20萬元，車手則另外分贓。

辦案人員發現，這次遭簡訊封鎖遭突破的關鍵，就是看來只是加註提示效果的【】符號，雖然電信公司會不定時更新封鎖字元，但難保詐騙集團又找到新破口，因此民眾如果收到有特殊符號，或是文字段落排版不正常的簡訊，都要小心求證，避免遭詐騙集團釣魚受騙。

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