鞋藏15張金融卡呆站路旁　男子這動作讓他身分曝光GG了

▲▼員警在李男鞋內起出15張金融卡。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名李姓男子日前酒後站在路邊休息，警方好意上前關切，李男一臉鎮定表示自己在等Uber車輛接送，婉拒警方協助，警方見他神色有異請他出示證件查詢時，卻在他的鞋內腳踝處發現藏有15張的金融卡，李男見事跡敗露，只好承認自己因缺錢花用才去當詐騙車手，直呼：「再也不敢了啦！」

苓雅分局福德二路派出所巡邏員警於7日上午11點，在苓雅區正義路上發現李姓男子神情呆滯站立於路旁，擔心他身體有異，便立即上前關心詢問是否需要協助。這時李男還故作鎮定，表示自己是因前晚酒喝太多才會精神恍惚，已有請Uber車輛接送，婉拒員警的關切。

但員警見李男仍精神不濟，擔心有狀況發生，於是請他提供證件查詢，卻在李男拿證件拉動褲管時，發現腳踝處竟藏有多張金融卡，立刻大聲喝令要求將所有金融卡取出，沒想到取出的金融卡提款卡竟高達15張。

這時李男見事跡敗露，只好坦承自己因為缺錢花用，在網路上看到有「簡單又快速」打工賺錢的機會，便跑去應徵當詐騙車手，萬萬沒想到卻在等車時，遭到員警當場逮捕，直呼：「再也不敢了啦！」警方訊後依詐欺及洗錢防制法將他移送高雄地檢署偵辦。

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