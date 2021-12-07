三總集體回扣案3波大搜索　7牙醫遭約談「主任與教授都涉案」

▲三總牙醫李宗益涉嫌貪污抽取回扣已遭收押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

三總牙科部驚傳多名牙醫疑涉集體舞弊案，檢調偵辦牙醫李宗益涉嫌偷賺外快上千萬元案，意外發現包含李在內，多名三總牙醫都涉嫌勾結牙材商，浮報醫療數額，再從中收取回扣。檢調單位7日發動全案第3波搜索，約談主任陳元武、莊姓主治醫師等7名被告，據了解，其中也包含教授級牙醫。

這起三總牙科部疑似醫師集體舞弊案，源於主治醫師李宗益，未經報准就在外兼差，甚至頂下台北市富錦診所私自經營，涉嫌詐領健保補助、診所營收上千萬元，檢調單位9月已約談李宗益，並聲請羈押禁見獲准。

▲三軍總醫院牙科部主任醫師陳元武。（圖／翻攝三總網站）

專案小組持續追查發現，李宗益另外涉嫌與三總簽約的牙材商勾結，刻意使用特定牙材商的齒模，並浮報相關數額，牙材商將其中差額保留，等李宗益需要時，再整筆支付當作回扣，涉案牙材商王家莉11月間已經被法院裁定交保。

檢調持續追蹤分析，赫然發現，除了李宗益外，包含口腔顎面外科科主任醫師陳元武、莊姓主治醫師、孔姓住院總醫師、蕭姓住院醫師在內，還有1名行政人員與7名牙醫，也疑似配合浮報相關醫療數額，7人中包含具有教授身分的重量級牙醫，都被依涉嫌《刑法》行使業務登載不實、詐欺取財等罪的被告身分遭搜索約談，但這些牙醫涉案情節都有待進一步釐清。