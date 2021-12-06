燕麥「苦苦的」小模驚吐報警　攝影師辯：替未來女友測G水功效

▲G水也稱神仙水，常被拿來當成迷姦用，屬於二級毒品。（圖／翻攝新竹縣政府網站）

記者劉昌松／台北報導

胡姓攝影師日前約外拍小模到飯店拍照，偷偷在小模自備的燕麥飲品中加入G水，小模機警，喝了一口發現有苦味，立刻吐掉，並要裝傻的胡男自己喝喝看，小模隨後下樓打電話報案，胡男落網辯稱，G水準備給未來的女友使用，只是想先試試效果，看能不能讓小模擺出更性感姿勢，台北地檢署6日依加重強制性交等罪起訴。

據了解，胡男攝影技術不錯，案發當天是專程北上，在台北市中山區開房間，並且一口氣約了3名小模，輪流到房間內讓他拍照，其中被害小模在約定時間進房後，先去上了個廁所，隨手就把自己帶去的桂格燕麥飲品留在房內，等回來要繼續飲用時，感覺味道變了，苦苦的。

▲小模一喝自備的燕麥變苦了，直覺遭加料，馬上吐掉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

小模擔心受害，馬上把燕麥吐出來，質問胡男是否偷加料，胡男一開始裝傻，小模叫他自己喝喝看，並氣得把燕麥直接倒掉，包包拿了就跑到一樓打電話報警，再跟著警察一起回房間逮人。

胡男否認企圖迷姦小模，稱當天約拍的3女中，只對這名小模下藥，他坦承，先前在網路上購買了1瓶G水，還曾詢問對方喝了會不會睡著，對方回答只是會暈暈的、有性慾，他買來是想留著給未來女朋友使用助興，剛好想說藉小模來測試一下，說不定在小模身上有效的話，拍起照來也會更性感。

檢察官完全不採信胡男的狡辯，認定胡男企圖以藥劑性侵小模未遂，另外，俗稱神仙水的G水，其實是液體搖頭丸，屬於二級毒品，胡男偷偷在飲品中加入G水的行為，也同時觸犯了以欺瞞方式使人施用毒品未遂罪，從一重依違反《毒品危害防制條例》起訴。

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