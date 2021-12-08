防2.5萬筆學習檔案遺失重演　教部推「一校一團隊」助轉換

▲學習歷程公版模組在今年底完成轉換，教育部推出「一校一群組及團隊」協助。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部委託暨南大學建置「公版學習歷程紀錄模組（公版模組）」，今年9月卻因人為疏失而導致2.5萬筆資料遺失，在上月不再和暨大續約，目前295所使用公版模組學校正進行轉換，引發部分學校抱怨，教育部今（8日）表示，國教署以一校一LINE群組及諮輔團隊，專責處理模組轉換作業，確保各校模組轉換作業順利銜接完成，預計12月底前完成新模組設定作業。

教育部規劃實施111學年度大學考招新制，並在高中推動「學習歷程檔案」，減輕學生在高三時準備大學備審資料的負擔，卻傳出相關檔案驚爆消失的離譜事件，根據教育部清查結果，共有81校、學生7854人受影響，2萬5210件檔案遺失，其中以台中市22所學校受害為最嚴重。

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▼ 針對2.5萬筆學習歷程檔案遺失，教育部長潘文忠曾多次公開道歉。（圖／記者許敏溶攝）

由於出問題的公版模組是教育部委託暨大建置，教育部在上個月宣布不再和暨大續約，並規劃在本月底前完成轉換，教育部國教署也在本週一（6日）辦理模組轉換說明會，針對期程規劃、轉換作業流程、經費補助等配套進行說明，但部分學校卻反應「霧沙沙」。

國教署在今天傍晚緊急提出說明，國教署表示，目前正針對原使用公版模組的高中進行模組轉換作業，希望在本月底前完成模組轉換設定作業，而為了順利進行模組轉換，國教署目前正以「一校一LINE群組及諮輔團隊」，專責處理模組轉換作業，確保各校模組轉換作業順利銜接完成。

國教署表示，目前已有13校次完成「學習歷程紀錄模組」轉換，這是今年8月前由學校自行提出，在暨大協助完成轉換，而國教署12月啟動的模組轉換作業，截至今（8日）中午12時止，已有181校次，完成系統相容性評估，向暨南大學提出轉換申請表，後續將由暨大統籌協調各系統商進行模組轉換作業，並在12月底前完成新模組設定作業。

國教署進一步表示，已請各該學校依據既有的校務行政系統進行相容性評估，選定市面上合適的學習歷程紀錄模組系統，未來模組轉換後，將學校進行新模組測試作業，並針對學校教職員生進行相關教育宣導，瞭解新模組操作方式。

至於模組轉換衍生的經費，國教署指出，將由國教署全額支應今年12月到112年12月系統轉換過程所衍生經費，包括系統轉換建置及維運費用，113年之後維運費額度並不高，所以各校可依學校需求個別與維運廠商調整所需模組功能，原則回歸各校預算支應，若有個別特殊狀況，可向國教署申請。