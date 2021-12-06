　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中小學「生生用平板」嚴重下場曝！　眼科名醫籲一定要做到這件事

▲▼政府宣布4年投入200億元推動「生生用平板」。（圖／記者許敏溶攝）

▲呂大文提醒，3C看了30分鐘一定要離開，不要持續看。（圖／記者許敏溶攝）

記者許展溢／台北報導

明年起全國中小學1年級至12年級將全面推動數位學習精進計畫，4年投入200億，購買61萬台平板，達「班班有網路、生生用平板」。不過，有醫師擔心孩子「視力」將成為一大問題，嚴重更可能變成大家都在近視，呼籲政府一定要想盡辦法讓小學生在畢業前的近視度數別超過200度。

三軍總醫院眼科部青光眼專科主任呂大文受訪說，理解政府為了縮小城鄉差距做出此政策，只是現在小孩沒普遍擁有平板就都有近視情況，更何況有了？根據國民健康署統計，近視有深度化，以平均值為例，以前中班視力不良僅15%，現在為30％，小一則從20%提高至40％，愈來愈重，都跟長時間近距離接觸3C產品導致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂大文表示，小一平均近視度數約落在75至100度都算普遍現象，更觀察到很常見的狀況，只要過一個暑假，小朋友在家裡多玩了3C產品，假性近視會增加75度，光疫情期間，近視比例就增加很多。呂大文強調，根據眼科醫學會統計，假如小三近視達300度，畢業後就是500以上，建議小學畢業前都要想盡辦法不要超過200度，不然將來一定都是500度以上。

眼睛檢查。（圖／記者趙于婷攝）

▲呂大文說，小一近視率從20%提高至40％。（圖／記者趙于婷攝）

國民健康署進一步說明，年紀越小近視，度數增加越快，平均每年會增加75-100度，如果未加以控制，容易高度近視（度數＞500度），而高度近視易產生早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑病變，甚至有10%會導致失明。

國民健康署也指出，很多家長都認為，看電視是造成近視的主因，為何都限制看電視還近視？其實，長時間、近距離閱讀寫字才是造成近視的主因，因次要避免安排孩子長時間從事近距離用眼的學習課程或在家看手機、玩電腦(含平板電腦)遊戲。

呂大文提醒，3C看了30分鐘一定要離開，不要持續看，也就是每日在戶外活動2-3小時，用眼30分鐘、休息10分鐘，早睡早起，達到充分的休息。

►152元就能除腳臭

ET快訊
LIVE／新證據！　林秉樞疑散布高嘉瑜親密照
快訊／新北21歲男持刀狂砍！酒吧客人臟器外露慘死
快訊／飛行傘遇亂流！　男墜地身亡
快訊／高嘉瑜被打到奄奄一息　律師：逼供片、脅迫書交送檢方
快訊／不只自白書！高嘉瑜律師再爆新證物　林秉樞散播親密照片
家暴男慘了！6歲繼子躲棉被發抖　民眾北上「砸車洩憤」
《華燈》兇手是誰？　林心如「妙答一句」網激動
被公公打到「頭部創傷」：讓妳死！媳婦硬起來告了
6陽光女誤闖露營區　業者「不理13度道歉」火大關門捶車

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「台灣之眼」新三貂角雷達今啟用　偵測半徑達250浬！能抓共機行蹤

每11人就有1人遭遇親密關係暴力　高達4成未對外求助

非法誘捕綠繡眼3隻罰3萬　台南鳥會呼籲民眾勿任意捕捉鳥類

鬍鬚張「最內行點法」80元搞定　台北哥傳授：說貴的是都點錯了

疫苗「打氣」低迷？　板橋大砲兒科醫列1必殺技：保證17期約爆

林秉樞「撩妹5招數」很難不暈船　四叉貓曝私下互動：佔據你的生活

國內第一艘人力潛艇誕生！　成大打造人力潛艇完工2022年赴英比賽

打疫苗拿好禮！「全台接種站優惠」一次看　屏東現金500現打現拿

外送訂「路易莎塑膠袋」運費噴30　他笑吐結局：最奇葩訂單

崑大視訊系畢業生超吸「金」　第58屆金馬獎奪最佳音效、最佳視覺效果

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

李國毅「酒駕違規迴轉」畫面曝　一個Move被警攔查！吃2張罰單

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

賈靜雯47歲.蔡依林41歲..日本人嚇歪！　20歲鮮肉「想跟陳美鳳約會」得知年紀傻眼

比特犬進店洗澡大搖尾萌撒嬌！見美容師「秒變鼓手」咚咚敲響

「台灣之眼」新三貂角雷達今啟用　偵測半徑達250浬！能抓共機行蹤

每11人就有1人遭遇親密關係暴力　高達4成未對外求助

非法誘捕綠繡眼3隻罰3萬　台南鳥會呼籲民眾勿任意捕捉鳥類

鬍鬚張「最內行點法」80元搞定　台北哥傳授：說貴的是都點錯了

疫苗「打氣」低迷？　板橋大砲兒科醫列1必殺技：保證17期約爆

林秉樞「撩妹5招數」很難不暈船　四叉貓曝私下互動：佔據你的生活

國內第一艘人力潛艇誕生！　成大打造人力潛艇完工2022年赴英比賽

打疫苗拿好禮！「全台接種站優惠」一次看　屏東現金500現打現拿

外送訂「路易莎塑膠袋」運費噴30　他笑吐結局：最奇葩訂單

崑大視訊系畢業生超吸「金」　第58屆金馬獎奪最佳音效、最佳視覺效果

美NIH警告1情況再爆新變種　FDA考慮加速「Omicron新版疫苗」審查

黃衣被咬爆「阿嬤蹲地親手縫」　歐告緊張舉手手：這我的時尚欸～

BTS年末缺席各大典禮「宣布放長假」：第一次能跟家人一起度過

「台灣之眼」新三貂角雷達今啟用　偵測半徑達250浬！能抓共機行蹤

大專羽球超級盃8日開打　全大運金牌蘇力揚、男雙未來新秀參戰

全台最大「薑餅屋城市」登場！鋪滿燈飾超夢幻　還能逛聖誕市集

6款低預算「精品卡夾包」！Gucci聯名Balenciaga必搶、CELINE這款萬元不到

不只是棉被！遠離心血管威脅 「超導石墨烯」抗寒超夯

台中最美背包客棧狂掃IG版面！高樓打造神秘發呆亭俯瞰浪漫城景

年度暢銷、閱讀榜揭曉　「冠軍書」每7分鐘賣一本強勢蟬聯霸榜

生活熱門新聞

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

在台灣打免費疫苗　烏克蘭美女爆哭：我後悔了

財富無憂妻子卻不生　人夫罵自私

好市多員工賣場帶頭打麻將　客人搶上桌

超商、檳榔攤瓶裝水價差大！　網揭關鍵

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

4萬人領2000元現金好過年　這公所又要發大紅包

清晨10.8℃！今水氣最多2縣市大雨　下波降溫時間曝

週二冷空氣再臨北部探16度　一圖秒懂未來一週天氣

軍校生等火車　立正30分鐘站超挺

實聯制後「垃圾簡訊」一堆？3C達人解答

他玩股票賠20萬　

更多熱門

相關新聞

教長曝閱讀可增進「六力」

教長曝閱讀可增進「六力」

在北市信義國小戰鼓隊精彩表演下，歡樂閱讀嘉年華今（4日）在中正紀念堂園區熱鬧登場，在和煦冬陽包圍下，一早吸引家長帶著小孩湧入，現場推出25項主題、規劃超過250場的創意閱讀活動，教育部長潘文忠表示，「閱讀」是終身學習的基礎，透過閱讀可以厚植語文力、學習力、思考力，提升反應力、想像力和創造力，推廣閱讀十分重要。

教部首推特教法規易讀手冊

教部首推特教法規易讀手冊

全教總批教部推諉卸責

全教總批教部推諉卸責

明年本土語言課往上延伸到國高中

明年本土語言課往上延伸到國高中

防大學生作弊從改變命題開始

防大學生作弊從改變命題開始

關鍵字：

生生用平板教育部潘文忠眼科視力呂大文國民健康署中小學

讀者迴響

熱門新聞

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

爸爸姓久　女兒名媽一聽秒害羞

吃到冰箱殺手！她染腦炎狂抽搐

比特犬撒嬌討摸網心碎！潘孟安回應了

印度神童災難預言又中！2危機全球難逃

工程師遭裁慘淪街友　板橋警超暖舉動

鳳梨臭臉合體罔腰！　無奈曝雙方「最新關係」

王子搶先曝光《全明星3》「紅、藍隊員分配」！　網嗨了

當丈夫面離奇失蹤　她目睹「不該看的」慘遭滅口

機車擦撞千萬名車　求騎士陰影面積

柯建銘深夜發長文　敬告國民黨

比特犬案男童媽遭審判！律師憂心

日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

更多

最夯影音

更多
高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走
志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面