中小學「生生用平板」嚴重下場曝！　眼科名醫籲一定要做到這件事

▲呂大文提醒，3C看了30分鐘一定要離開，不要持續看。（圖／記者許敏溶攝）



記者許展溢／台北報導

明年起全國中小學1年級至12年級將全面推動數位學習精進計畫，4年投入200億，購買61萬台平板，達「班班有網路、生生用平板」。不過，有醫師擔心孩子「視力」將成為一大問題，嚴重更可能變成大家都在近視，呼籲政府一定要想盡辦法讓小學生在畢業前的近視度數別超過200度。

三軍總醫院眼科部青光眼專科主任呂大文受訪說，理解政府為了縮小城鄉差距做出此政策，只是現在小孩沒普遍擁有平板就都有近視情況，更何況有了？根據國民健康署統計，近視有深度化，以平均值為例，以前中班視力不良僅15%，現在為30％，小一則從20%提高至40％，愈來愈重，都跟長時間近距離接觸3C產品導致。

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呂大文表示，小一平均近視度數約落在75至100度都算普遍現象，更觀察到很常見的狀況，只要過一個暑假，小朋友在家裡多玩了3C產品，假性近視會增加75度，光疫情期間，近視比例就增加很多。呂大文強調，根據眼科醫學會統計，假如小三近視達300度，畢業後就是500以上，建議小學畢業前都要想盡辦法不要超過200度，不然將來一定都是500度以上。

▲呂大文說，小一近視率從20%提高至40％。（圖／記者趙于婷攝）



國民健康署進一步說明，年紀越小近視，度數增加越快，平均每年會增加75-100度，如果未加以控制，容易高度近視（度數＞500度），而高度近視易產生早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑病變，甚至有10%會導致失明。

國民健康署也指出，很多家長都認為，看電視是造成近視的主因，為何都限制看電視還近視？其實，長時間、近距離閱讀寫字才是造成近視的主因，因次要避免安排孩子長時間從事近距離用眼的學習課程或在家看手機、玩電腦(含平板電腦)遊戲。

呂大文提醒，3C看了30分鐘一定要離開，不要持續看，也就是每日在戶外活動2-3小時，用眼30分鐘、休息10分鐘，早睡早起，達到充分的休息。