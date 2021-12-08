教部「全國海洋教育路線」開跑　學生體驗多元海洋文化

▲教育部「全國海洋教育路線」開跑，圖為台南億載國小「樂活海洋學院」，（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為提供學生進行多元海洋體驗，教育部國教署透過海洋教育體驗課程及交流活動計畫，補助17個地方政府、12個民間機構、2所社教場域及4所大專院校辦理海洋教育體驗課程及交流活動，共計2272班次，另在全台設置三條海洋教育體驗路線、31個教育體驗地點，提供國中小教師進行路線課程的搭配。

國教署表示，上述活動都是跨縣市課程體驗，透過不同區域海洋資源特色，讓孩子在不同課程活動中體驗各地區人文歷史的趣味，以位於基隆市北區潮境公園的海洋科技博物館為例，透過規劃「潮境地質踏查之旅」，帶領學生踏查及觀察潮境海蝕平台潮間帶地質與生物，參觀潮境海洋中心的珊瑚與小丑魚復育工作，讓學生認識海洋生物，並分享潮間帶觀察到的有趣生物。

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教育部指出，為鼓勵各國中小學生實際參與海洋相關活動，透過課程活動瞭解各區域海洋特色，國教署也委託台灣海洋大學台灣海洋教育中心，在全台北、中、南區設立三條海洋教育體驗路線，共31個教育體驗地點，以提供國中小教師進行路線課程的搭配。

▼「全國海洋教育路線」開跑，圖為台中文昌國小到鹿港貿易文化導覽。（圖／教育部提供）

另為加強路線推廣及規劃成果驗收，教育部表示，台灣海洋教育中心也邀請新北市野柳國小、台中市文昌國小及臺南市億載國小，從11月起進行各區路線試辦活動，由學校教師挑選各區海洋教育路線學習點進行課程內容搭配，以規劃適合學生在地特色的課程路線。

國教署表示，全國路線教案及學習單已公告於「台灣海洋教育中心」（）及「戶外教育資源平台」網站，歡迎對全國海洋教育路線有興趣體驗的教師人員，可參考各區地點課程教案內容，透過網站尋找適合的活動場域，以及各地區場館資訊。