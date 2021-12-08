獨／小洞濕濕的！高雄男肚臍像湧泉　別亂挖小心釀腹膜炎　　

記者吳奕靖／高雄報導

肚子竟然會冒水！高雄市一名蘇姓男子因為洗完澡後，肚臍竟然會不停流水，一開始還以為是洗澡殘留的水，但沒想到擦乾了又流，感覺就像是個小湧泉，蘇姓男子嚇壞了，會不會是腸子破了，趕緊求醫，收治蘇姓男子的耳鼻喉科醫師陳津甫仔細檢查之後，確認是肚臍發炎，陳津甫醫師呼籲肚臍別亂挖，小心會釀成腹膜炎。

▲高雄市一名蘇姓男子的肚臍流出水，讓他覺得像湧泉，趕緊向陳津甫醫師求診 。（圖／記者吳奕靖攝）

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蘇姓男子日前在洗完澡之後，坐在沙發看電視，突然覺得肚子一陣濕濕的，低頭一看有水從肚臍中流出，他一開始以為是洗澡殘留的水，也沒太在意，隨手拿了衛生紙擦乾，但沒想到過一會又流出來，就這樣反覆多次，肚臍成了小湧泉，真的把蘇姓男子嚇壞了，趕緊衝到診所求救，還跟醫師問說：是不是腸子破了？

▲高雄市一名蘇姓男子的肚臍流出水，讓他覺得像湧泉，趕緊向陳津甫醫師求診 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蘇姓男子用棉花棒清潔肚臍，造成發炎。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

陳津甫醫師看完蘇姓男子的肚臍之後，發現他的肚臍非常深，也沒有任何污垢，但是有看到刮痕，皮膚紅腫的現象，所以詢問蘇姓男子近日是否有清潔肚臍，蘇姓男子表示在上週有拿棉花棒清潔，陳津甫認為就是肚臍發炎的主因，陳津甫說：「可能在挖的過程當中，施力過當，在清除污垢時過當，會造成傷口，傷口會造成輕微感染，一開始的發炎反應當然是紅腫熱痛，再過來會流湯流膿，不少病患會因為流湯流膿時，誤以為發生重大事情發生，但這是自然發炎反應」，

陳津甫也指出，若是病患的「皮下脂肪比較豐富」的時候，本身的癒合能力就會比較差，呼籲較為肥胖的病人或是肚臍比較凹的病人，建議要清理的話，可以先用棉花棒沾濕，再把污垢輕輕的挖出來，原則上一定要小心，要把污垢弄軟化一點，「但忌諱用指甲摳出來，比較不適合」。

而不少人會詢問肚臍是否要清潔？陳津甫強調「肚臍在出生時，是跟媽媽的胎盤連再一起，基本上算是我們腹部最薄的一個地方，所以肚臍如果發炎的話，很有可能會穿到我們的腹膜裡面，有機會造成腹膜炎，所以不去動它，是比較一個明智的抉擇」。