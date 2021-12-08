　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／小洞濕濕的！高雄男肚臍像湧泉　別亂挖小心釀腹膜炎　　

記者吳奕靖／高雄報導

肚子竟然會冒水！高雄市一名蘇姓男子因為洗完澡後，肚臍竟然會不停流水，一開始還以為是洗澡殘留的水，但沒想到擦乾了又流，感覺就像是個小湧泉，蘇姓男子嚇壞了，會不會是腸子破了，趕緊求醫，收治蘇姓男子的耳鼻喉科醫師陳津甫仔細檢查之後，確認是肚臍發炎，陳津甫醫師呼籲肚臍別亂挖，小心會釀成腹膜炎。

▲高雄市一名蘇姓男子的肚臍流出水，讓他覺得像湧泉，趕緊向陳津甫醫師求診 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一名蘇姓男子的肚臍流出水，讓他覺得像湧泉，趕緊向陳津甫醫師求診 。（圖／記者吳奕靖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇姓男子日前在洗完澡之後，坐在沙發看電視，突然覺得肚子一陣濕濕的，低頭一看有水從肚臍中流出，他一開始以為是洗澡殘留的水，也沒太在意，隨手拿了衛生紙擦乾，但沒想到過一會又流出來，就這樣反覆多次，肚臍成了小湧泉，真的把蘇姓男子嚇壞了，趕緊衝到診所求救，還跟醫師問說：是不是腸子破了？

▲高雄市一名蘇姓男子的肚臍流出水，讓他覺得像湧泉，趕緊向陳津甫醫師求診 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一名蘇姓男子的肚臍流出水，讓他覺得像湧泉，趕緊向陳津甫醫師求診 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼棉花棒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蘇姓男子用棉花棒清潔肚臍，造成發炎。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

陳津甫醫師看完蘇姓男子的肚臍之後，發現他的肚臍非常深，也沒有任何污垢，但是有看到刮痕，皮膚紅腫的現象，所以詢問蘇姓男子近日是否有清潔肚臍，蘇姓男子表示在上週有拿棉花棒清潔，陳津甫認為就是肚臍發炎的主因，陳津甫說：「可能在挖的過程當中，施力過當，在清除污垢時過當，會造成傷口，傷口會造成輕微感染，一開始的發炎反應當然是紅腫熱痛，再過來會流湯流膿，不少病患會因為流湯流膿時，誤以為發生重大事情發生，但這是自然發炎反應」，

陳津甫也指出，若是病患的「皮下脂肪比較豐富」的時候，本身的癒合能力就會比較差，呼籲較為肥胖的病人或是肚臍比較凹的病人，建議要清理的話，可以先用棉花棒沾濕，再把污垢輕輕的挖出來，原則上一定要小心，要把污垢弄軟化一點，「但忌諱用指甲摳出來，比較不適合」。

而不少人會詢問肚臍是否要清潔？陳津甫強調「肚臍在出生時，是跟媽媽的胎盤連再一起，基本上算是我們腹部最薄的一個地方，所以肚臍如果發炎的話，很有可能會穿到我們的腹膜裡面，有機會造成腹膜炎，所以不去動它，是比較一個明智的抉擇」。

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
只有台灣人在意？日韓文化「說AA制會被笑」　只有1情況分開付
被抓包抄襲韓知名YouTuber　台正妹網紅認錯道歉了
永和「無頭人彘」男屍案！　警鎖定1中和男
月沖2000萬！當沖客求手續費打折　營業員神回6字
快訊／「帽T殺手」已登機！　機上照片曝光
20歲東京妹醉倒路邊　遭4男拖公園廁所輪流性侵
花蓮拼裝車墜橋！　2人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

肝不好喝嬤「愛心蛤蜊湯」敗血症亡　醫師曝1關鍵原因

羽絨外套是「時尚災難」？ 網揭一關鍵：他們最適合

好友住隔壁「頻傳嬌喘聲」激喊好想要！他在家「偷偷做1事」超愧疚

2022最強運「5生肖」！「事業飆升＋桃花旺」虎年大翻身

防2.5萬筆學習檔案遺失重演　教部推「一校一團隊」助轉換

孝行感動人！林妤薇身兼母職照料5弟妹　外公癱瘓照顧一手挑

巧遇大肚前女友！他一聽「離婚了」要追回　結局神轉：眼淚還我

搭公車最討厭什麼事？「1地雷」超多人踩　通勤族白眼：沒資格搭乘

鐵道迷必看！台灣第一代蒸汽機車縮尺模型初登場　期間限定亮相

龍鳳胎相隔84天出生！姊掉出來沒心跳　不孕媽靠這招守住健康男寶

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

肝不好喝嬤「愛心蛤蜊湯」敗血症亡　醫師曝1關鍵原因

羽絨外套是「時尚災難」？ 網揭一關鍵：他們最適合

好友住隔壁「頻傳嬌喘聲」激喊好想要！他在家「偷偷做1事」超愧疚

2022最強運「5生肖」！「事業飆升＋桃花旺」虎年大翻身

防2.5萬筆學習檔案遺失重演　教部推「一校一團隊」助轉換

孝行感動人！林妤薇身兼母職照料5弟妹　外公癱瘓照顧一手挑

巧遇大肚前女友！他一聽「離婚了」要追回　結局神轉：眼淚還我

搭公車最討厭什麼事？「1地雷」超多人踩　通勤族白眼：沒資格搭乘

鐵道迷必看！台灣第一代蒸汽機車縮尺模型初登場　期間限定亮相

龍鳳胎相隔84天出生！姊掉出來沒心跳　不孕媽靠這招守住健康男寶

網拍平台「殺價王」被殺翻　網友鑽系統漏洞1夜撈180萬商品券

周曉涵床照太辣了凍未條！宥勝拍親熱戲不准老婆探班

肝不好喝嬤「愛心蛤蜊湯」敗血症亡　醫師曝1關鍵原因

羽絨外套是「時尚災難」？ 網揭一關鍵：他們最適合

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人　排隊「用新台幣下架」暖爆

劉嘉玲爆乳慶56歲生日！梁朝偉被正妹「環抱貼臉」尷尬表情曝光

好友住隔壁「頻傳嬌喘聲」激喊好想要！他在家「偷偷做1事」超愧疚

陸罰遠東引寒蟬效應？　國台辦：民進黨挑撥離間注定枉費心機

水豚母女逃家蹭飯「馬來貘乾爹神回應」　1.2萬網讚爆：又炫富了

婦幼族群守護神　嘉市警蔡孟宏獲頒「婦幼安全工作績優員警」

爸爸全都出動去買滷味惹... 台中超辣「滷味妹」爆紅

生活熱門新聞

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

骨灰罈紅茶退位！好市多「再推神物」網傻了

父親一個月前過世　高二生擺攤養家遭檢舉

好市多驚見「肉色撲滿」她超害羞！網笑：不可以色色

最新混打數據出爐　醫籲接下來就打這疫苗

「熊大兔兔聖誕貼圖」LINE免費下載　傳送門曝

再涼1天暖到周末　下周又變天

「追昱萱比較容易」鄧佳華掛穩交　性感辣模10字神回應

青青一拉露兩粒　1秒影片吸50萬人觀看

好市多搬6箱鮮乳！「客嗆認識XXX」店員秒給買

男入境月餘確診「孫為小學生」　同班同學已匡列

排一蘭拉麵「晚餐等到凌晨2點」：花10分鐘吃完

更多熱門

相關新聞

龍鳳胎相隔84天出生　不孕媽靠這招保住弟弟

龍鳳胎相隔84天出生　不孕媽靠這招保住弟弟

明明是雙胞胎，卻相隔84天出生！高雄一名柳小姐懷了異卵雙胞胎，孕期第17周時，發現女寶寶的羊水袋整個掉出陰道口，因已無心跳只好引產，醫師也替柳小姐進行子宮頸環紮術，讓男寶寶繼續留在子宮內，直到第29周自然產出一名健康的男寶寶，現已近3000克。

永和無頭屍背部焦黑！原因曝光

永和無頭屍背部焦黑！原因曝光

永和無頭屍應為中年人！高大成斷言：此案跟感情無關

永和無頭屍應為中年人！高大成斷言：此案跟感情無關

吃深海魚變吃毒！醫曝人體內重金屬排名

吃深海魚變吃毒！醫曝人體內重金屬排名

填錯地址外送員爆氣摔餐　引發街頭亂鬥

填錯地址外送員爆氣摔餐　引發街頭亂鬥

關鍵字：

高雄肚臍發炎腹膜炎棉花棒清潔洗澡影音

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

鄧佳華AV導演認證「女優是F級正妹」！哀怨吐心聲

水豚母女游泳逃家　為了「蹭飯」

熬夜傷肝？醫揭「爆肝真正5原因」致死率高

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

「有在KTV做過嗎？」釣出吳夢夢自爆

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面