　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

郵局2022新服務曝光！　數位帳戶開辦、寄件增「箱到箱」服務

▲▼中華郵政i郵箱。（圖／中華郵政）

▲中華郵政i郵箱明年將提供「箱到箱」服務。（圖／中華郵政）

記者許維寧／台北報導

中華郵政今（12/8）表示，明年1月將推出郵政數位存款帳戶，此外全台逾2000座 i 郵箱也將開辦「箱到箱」寄收件服務，使用小型儲格每件優惠資費為55元；使用中、大型儲格每件優惠資費為60元。

因應數位時代來臨，許多民間銀行已提供線上開戶服務。中華郵政也將於明年一月推出郵政數位存款帳戶，數位存款帳戶開戶流程簡易，開戶時亦可同步線上申辦郵政VISA金融卡、網路郵局及APP等服務，並提供客戶卡片支付、行動支付及電子支付連結等功能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華郵政副總經理郭純陽說，根據「郵政儲金匯兌法」規定，民眾一人僅可申辦一戶，不可數位、實體共同持有，但持有實體帳戶者則可轉移為數位帳戶，之後實體帳戶將會結清。未持有郵局帳戶者，明年開始也可以擇一申辦。數位帳戶更多資訊將於正式開辦前公告周知，屆時只要年滿20歲本國成年人，備妥雙證件及自然人憑證即可申請。

郵局明年1月5日也將開辦「i 郵箱寄至 i 郵箱」箱到箱優惠服務，使用小型儲格每件優惠資費為55元；使用中、大型儲格每件優惠資費為60元。

中華郵政說，民眾寄件前需先至郵政EZPost網站註冊會員，並於線上預填「i 郵箱交寄用託運單」且收件地址選擇「i 郵箱」，再至 i 郵箱櫃體選擇「箱到箱」完成寄件者，即可享受上述優惠資費。i郵箱也提供郵政金融卡、悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子支付，今年12月1日起也提供LINE Pay Money支付郵資服務。

目前全國已建置2408座 i 郵箱，提供民眾24小時全年無休的自助取、寄郵件服務，透過 i 郵箱取件僅需10秒鐘，相較超商取貨等更為省時。

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
只有台灣人在意？日韓文化「說AA制會被笑」　只有1情況分開付
被抓包抄襲韓知名YouTuber　台正妹網紅認錯道歉了
永和「無頭人彘」男屍案！　警鎖定1中和男
月沖2000萬！當沖客求手續費打折　營業員神回6字
快訊／「帽T殺手」已登機！　機上照片曝光
20歲東京妹醉倒路邊　遭4男拖公園廁所輪流性侵
花蓮拼裝車墜橋！　2人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

肝不好喝嬤「愛心蛤蜊湯」敗血症亡　醫師曝1關鍵原因

羽絨外套是「時尚災難」？ 網揭一關鍵：他們最適合

好友住隔壁「頻傳嬌喘聲」激喊好想要！他在家「偷偷做1事」超愧疚

2022最強運「5生肖」！「事業飆升＋桃花旺」虎年大翻身

防2.5萬筆學習檔案遺失重演　教部推「一校一團隊」助轉換

孝行感動人！林妤薇身兼母職照料5弟妹　外公癱瘓照顧一手挑

巧遇大肚前女友！他一聽「離婚了」要追回　結局神轉：眼淚還我

搭公車最討厭什麼事？「1地雷」超多人踩　通勤族白眼：沒資格搭乘

鐵道迷必看！台灣第一代蒸汽機車縮尺模型初登場　期間限定亮相

龍鳳胎相隔84天出生！姊掉出來沒心跳　不孕媽靠這招守住健康男寶

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

肝不好喝嬤「愛心蛤蜊湯」敗血症亡　醫師曝1關鍵原因

羽絨外套是「時尚災難」？ 網揭一關鍵：他們最適合

好友住隔壁「頻傳嬌喘聲」激喊好想要！他在家「偷偷做1事」超愧疚

2022最強運「5生肖」！「事業飆升＋桃花旺」虎年大翻身

防2.5萬筆學習檔案遺失重演　教部推「一校一團隊」助轉換

孝行感動人！林妤薇身兼母職照料5弟妹　外公癱瘓照顧一手挑

巧遇大肚前女友！他一聽「離婚了」要追回　結局神轉：眼淚還我

搭公車最討厭什麼事？「1地雷」超多人踩　通勤族白眼：沒資格搭乘

鐵道迷必看！台灣第一代蒸汽機車縮尺模型初登場　期間限定亮相

龍鳳胎相隔84天出生！姊掉出來沒心跳　不孕媽靠這招守住健康男寶

網拍平台「殺價王」被殺翻　網友鑽系統漏洞1夜撈180萬商品券

周曉涵床照太辣了凍未條！宥勝拍親熱戲不准老婆探班

肝不好喝嬤「愛心蛤蜊湯」敗血症亡　醫師曝1關鍵原因

羽絨外套是「時尚災難」？ 網揭一關鍵：他們最適合

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人　排隊「用新台幣下架」暖爆

劉嘉玲爆乳慶56歲生日！梁朝偉被正妹「環抱貼臉」尷尬表情曝光

好友住隔壁「頻傳嬌喘聲」激喊好想要！他在家「偷偷做1事」超愧疚

陸罰遠東引寒蟬效應？　國台辦：民進黨挑撥離間注定枉費心機

水豚母女逃家蹭飯「馬來貘乾爹神回應」　1.2萬網讚爆：又炫富了

婦幼族群守護神　嘉市警蔡孟宏獲頒「婦幼安全工作績優員警」

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

骨灰罈紅茶退位！好市多「再推神物」網傻了

父親一個月前過世　高二生擺攤養家遭檢舉

好市多驚見「肉色撲滿」她超害羞！網笑：不可以色色

最新混打數據出爐　醫籲接下來就打這疫苗

「熊大兔兔聖誕貼圖」LINE免費下載　傳送門曝

再涼1天暖到周末　下周又變天

「追昱萱比較容易」鄧佳華掛穩交　性感辣模10字神回應

青青一拉露兩粒　1秒影片吸50萬人觀看

好市多搬6箱鮮乳！「客嗆認識XXX」店員秒給買

男入境月餘確診「孫為小學生」　同班同學已匡列

排一蘭拉麵「晚餐等到凌晨2點」：花10分鐘吃完

更多熱門

相關新聞

中華郵政靠股票賺破百億　明年再增投資比例

中華郵政靠股票賺破百億　明年再增投資比例

近年來股市熱絡，中華郵政今天（12/8）表示，今年1月至10月操作股票獲利112億元，主要投資標的為電子股以及今年大熱門航運股，最賺資金運用除了股票外也包括債券投資、定存等，至今年10月含稅淨利超過200億元。

中華郵政明年擬加薪4%　撥10億嘉惠2.6萬名員工

中華郵政明年擬加薪4%　撥10億嘉惠2.6萬名員工

客庄節慶郵票　11/24開賣

客庄節慶郵票　11/24開賣

集郵預算編1億比交通安全還多！　郵局稱年可賺6億挨批

集郵預算編1億比交通安全還多！　郵局稱年可賺6億挨批

新屋郵局車道起火！　毀損包裹逾100件

新屋郵局車道起火！　毀損包裹逾100件

關鍵字：

中華郵政郵政數位存款i郵箱寄件

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

鄧佳華AV導演認證「女優是F級正妹」！哀怨吐心聲

水豚母女游泳逃家　為了「蹭飯」

熬夜傷肝？醫揭「爆肝真正5原因」致死率高

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

「有在KTV做過嗎？」釣出吳夢夢自爆

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面