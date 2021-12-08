郵局2022新服務曝光！　數位帳戶開辦、寄件增「箱到箱」服務

▲中華郵政i郵箱明年將提供「箱到箱」服務。（圖／中華郵政）

記者許維寧／台北報導

中華郵政今（12/8）表示，明年1月將推出郵政數位存款帳戶，此外全台逾2000座 i 郵箱也將開辦「箱到箱」寄收件服務，使用小型儲格每件優惠資費為55元；使用中、大型儲格每件優惠資費為60元。

因應數位時代來臨，許多民間銀行已提供線上開戶服務。中華郵政也將於明年一月推出郵政數位存款帳戶，數位存款帳戶開戶流程簡易，開戶時亦可同步線上申辦郵政VISA金融卡、網路郵局及APP等服務，並提供客戶卡片支付、行動支付及電子支付連結等功能。

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中華郵政副總經理郭純陽說，根據「郵政儲金匯兌法」規定，民眾一人僅可申辦一戶，不可數位、實體共同持有，但持有實體帳戶者則可轉移為數位帳戶，之後實體帳戶將會結清。未持有郵局帳戶者，明年開始也可以擇一申辦。數位帳戶更多資訊將於正式開辦前公告周知，屆時只要年滿20歲本國成年人，備妥雙證件及自然人憑證即可申請。

郵局明年1月5日也將開辦「i 郵箱寄至 i 郵箱」箱到箱優惠服務，使用小型儲格每件優惠資費為55元；使用中、大型儲格每件優惠資費為60元。

中華郵政說，民眾寄件前需先至郵政EZPost網站註冊會員，並於線上預填「i 郵箱交寄用託運單」且收件地址選擇「i 郵箱」，再至 i 郵箱櫃體選擇「箱到箱」完成寄件者，即可享受上述優惠資費。i郵箱也提供郵政金融卡、悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子支付，今年12月1日起也提供LINE Pay Money支付郵資服務。

目前全國已建置2408座 i 郵箱，提供民眾24小時全年無休的自助取、寄郵件服務，透過 i 郵箱取件僅需10秒鐘，相較超商取貨等更為省時。