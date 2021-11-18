集郵預算編1億比交通安全還多！　郵局稱年可賺6億被批收支失衡

▲中華郵政董事長吳宏謀說明集郵預算編列。（圖／記者許維寧攝）

記者許維寧／台北報導

立法院今（11/18）舉行交通委員會審議111年度中華郵政預算。立委趙正宇指出，郵局編列1億推廣集郵，比推廣交通安全的3600萬預算還多，但集郵每年帶來的收益只有5億多，結果預算就編列1億，質疑營收跟支出無法平衡。

立法院今天審議111年度中華郵政預算並備質詢。立委趙正宇表示，中華郵政編列1億元作集郵推廣，但交通部交通安全預算卻僅有3600元，莫非集郵比交安更重要？再者，集郵每年為郵局帶來約5億多的收入，結過需要編列1億元做推廣，質疑營收跟支出無法平衡。

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根據郵局營業預算報告內容，集郵於110年共收入新台幣5億2397萬元，達成年度預算中的95.48%。中華郵政董事長吳宏謀說，每年集郵的收入約在5至6億間，其中包括9000多萬元將近一億元的宣導費用，經費多是分配到19個責任局，也會辦理各項業務，以及集郵行銷推廣活動。目前集郵也結合地方觀光需要，如郵局近期推出寶島風情系列郵票、防疫郵票等。

但趙正宇質疑，過去文化人、讀書人都喜歡集郵，但現在沒人在集郵了，集郵的風氣已經不高營收不到6億元，卻要花1億元做推廣建議應該檢討。

吳宏謀也坦言，集郵確實慢慢減少，但每一次郵票發行仍有相當人數支持、購買，還是希望未來能推廣到親子集郵等層面。