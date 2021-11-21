「客庄節慶郵票」11／24開賣！3管道可買　每套4枚面值出爐

▲中華郵政發售客庄節慶郵票。（圖／中華郵政）

記者李宜秦／台北報導

台灣客家文化中有許多獨有的民俗節慶活動，中華郵政公司特以苗栗火旁龍、六堆祈福尖炮城、臺中東勢新丁粄節及國姓搶成功等客庄節慶為題材，訂於11月24日發行「客庄節慶郵票」1套4枚，郵票面值分別為8元及12元各2枚。

中華郵政表示，配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於11月22日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」購買。

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▲民眾可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」購買郵票。（圖／記者周宸亘攝）

本套郵票圖案簡介如下：

一、苗栗 火旁龍(面值8元)：「火旁」指客家話的「炸」，「火旁龍」為神龍舞動時燃放鞭炮，讓神龍在炮陣中騰躍猶如行雲駕霧般，越火旁越旺。早期從迎龍慶典而來，分為糊龍、牽龍、祥龍點睛、迎龍、火旁龍、跈龍以及化龍返天等七部曲，為苗栗特有的元宵慶典。

二、六堆祈福尖炮城(面值8元)：尖炮城係客語攻炮城之意，活動源於屏東六堆客家先民來臺開墾初期之禦敵警示，隨時代變遷成為結合客家人伯公（土地公）信仰之春天祈福活動。

三、臺中東勢新丁粄節(面值12元)：早期客庄農耕社會，庄民以米粄向伯公、伯婆(土地婆)祈求順利添丁，該米粄供品即稱「新丁粄」。區分新生男丁或女丁，即以糯米做成「龜粄」與「桃粄」作為向神明還願的供品。

四、國姓搶成功(面值12元)：活動融入客家「煞猛打拼、耕山耕田」元素，展現客家「硬頸」精神，象徵南投國姓鄉地方能量及鄉民凝聚力。競賽由7至11人組隊，操控載有鄭成功塑像的戰船，其中一人擔任旗杆手，其餘隊員在旁推船，優勝者代表搶得國姓爺的保佑，贏得「成功」象徵。