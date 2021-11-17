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新屋郵局竄火光！毀損包裹逾100件　未保價物品「秤重」賠償

▲▼桃園新屋永安郵局包裹起火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園新屋永安郵局今天上午包裹突然起火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許維寧／台北報導

桃園新屋區新屋郵局今天（11/17）上午7時許，放置於郵局外車道上的包裹突然爆炸，隨即也波及到一旁的包裹。火勢於8時許撲滅後新屋郵局也緊急停業一天。新屋郵局經理蔡季芬表示，該件包裹起火案經盤點波及損毀約一百多件包裹，詳細起火原因正在調查，但若調查結果證實爆炸包裹寄件人有疏失，郵局將向當事人求償。新屋郵局也著手聯繫一百多件毀損包裹的寄件人，將處理後續賠償事宜。

桃園新屋郵局郵務人員今天上午整理包裹時，突然聽到其中一件包裹傳出爆炸聲響，隨即包裹便起火燃燒，也連帶波及整理中的其他包裹，所幸火勢隨即撲滅，新屋郵局今天也緊急停業一天盤點財物損失。

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新屋郵局經理蔡季芬表示，由於起火的包裹已經燒毀、無法辨識，目前整起起火原因交由鑑識人員調查中，還難以斷定包裹寄件人是否交寄禁寄物品。

蔡季芬談到，目前經初步盤點，損毀的包裹約有一百多件。雖然全案正在調查中，但郵局會先著手聯絡一百多件毀損包裹的寄件人，比照現行的賠償規定，若寄件人交寄貴重物品如紙幣、證券等且先前有保價者，則可循保價金額給予補償。若無，則根據郵局現行規定，以重量計費或以外箱尺寸計補償費。

根據規定指出，國內包裹物品五公斤以下者，不超過新臺幣575元；超過五公斤至十公斤以下者，不超過新臺幣865元；超過十公斤者，不超過新臺幣1155元。若用外箱尺寸計費，長寬高合計不超過六十公分者，不超過新臺幣575元；長寬高三者合計超過六十公分至九十公分以下者，不逾新臺幣865元；長寬高三者合計超過九十公分者，不逾新臺幣1155元。

蔡季芬談到，若經調查結果顯示爆炸包裹的寄件人確實有疏失，屆時會向當事人求償。但也再度呼籲民眾，郵局均有將禁寄物品清單公告上網，如酒類、爆炸物、壓縮氣體、易燃液體、放射性或腐蝕性物品、鋰電池等都是不可交寄物件，如果寄件人於交寄時在內容物填寫上有所隱瞞，發生意外將由郵局和寄件人求償。

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