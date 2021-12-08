侯友宜公投冷處理引黨內反彈　徐巧芯：我若是黨主席，2022就不提名他

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

距離1218公投倒數兩週，國、民兩黨進入最後衝刺階段，國民黨緊鑼密鼓舉辦宣講活動，卻也傳出黨中央邀不到新北市長侯友宜出席，引起國民黨內不小反彈聲浪。對此，國民黨議員徐巧芯日前在政論節目中表示，強摘的果子不甜，沒興趣不用來沒關係，但自己若是國民黨主席，2022就不會提名侯友宜。

侯友宜對公投題目冷處理，對此，徐巧芯表示，強摘的果子不甜，如果沒有興趣，可以不用來。如果因此被見縫插針，也是侯友宜的選擇。如果此時檢討誰有出席、誰未到，大家反而吵成一團，且如果對公投沒興趣，還硬要拉人來，效果也不好。

對於主持人提問，這樣的狀況會不會影響2022年國民黨提名侯友宜？，徐巧芯表示，「我若是主席的話，就不提。」但她強調，提名與否跟要不要參加夜宿是兩回事。

四大公投將至，外傳國民黨內對侯友宜遲未表態頗有微詞，核四公投領銜人黃士修更直指侯友宜是公投破口，王鴻薇指出，可能是太過焦慮，最近竟然出現檢討侯友宜不夠投入公投，不參加17日選前之夜。公投還沒投，這不是掉入對手分化，見縫插針的陷阱，「執政黨一邊打公投，還一邊可以打侯友宜，真的是太賺了吧。」

王鴻薇表示，侯友宜一向很少對全國性的政治性議題表態，藍營有人不喜歡這種風格，但是，管你喜不喜歡，侯友宜現在就是藍營內部民調最高的政治人物，「民進黨要打侯友宜還很難找到著力點，現在可好了，一場公投砲口反而轟向侯友宜。」

侯友宜是2024縣市長選舉的熱門人選，王鴻薇指出，侯的選擇不管是加分還是扣分，要自我承受。現在公投當前，四個都同意仍然有力拚過關希望，在公投之前把侯友宜當破口，當戰犯真的大可不必，「全力對外力拚公投，放過侯友宜吧！咬住侯友宜，最開心的不就是力擋公投過關的民進黨嗎！」