侯漢廷要反核方閉嘴　洪申翰反譏：別把祖國威權帶來台灣

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

「重啟核四」等4項公投將在18日投票，立法院司法及法制委員會8日舉辦「從核四安全談揭弊者保護制度，落實廉能政府及行政中立」公聽會，邀請專家學者及相關政府機關代表與會討論。民進黨立委洪申翰會後透過臉書批評，台北市議員侯漢廷今以「專家學者」身份出席，竟稱「只要反核方閉嘴，就可以知道核四是否讓人失望」，這是矇眼拿市民生命安全對賭，「別把你（侯漢廷）在祖國的威權習慣，大剌剌的帶來了台灣」。

台電今天在「核四現況」報告指出，若核四重啟，須進行核四鄰近海陸域地質再調查，並依調查結果重新評估廠房結構及設備耐震力，確認能否補強，若難以補強，或室內空間不足供設備進行補強，重啟工程勢必需投入大量的時間與金錢成本，所需時間初估超過10年。

洪申翰今天下午透過臉書批評，侯漢廷今以國民黨邀請的「專家學者」身分出席，嚇人一跳，更離譜的事，侯竟稱「剛才說核四總是一再讓人失望，但核四就還沒開還沒運轉起來，他沒有什麼好讓人失望不失望，幾十年來他就是一直擺在那邊，所以真正的是，只要反核方閉嘴，認真的把核四開起來運轉起來發電起來，就知道它會不會讓人失望」。

洪申翰大呼傻眼表示，想不到，國民黨專家的核四安全，是建立在質疑者要閉嘴上？針對核四安全有疑慮，竟然不能質疑不能問？以為公投是直接民主、是人人能表達意見，但國民黨邀請來專家，竟是叫人閉嘴？侯做為台北市的民意代表，竟然是想矇著眼，拿北台灣民眾的生命安全賭一把，賭看看核四會不會「讓人失望」。

洪申翰諷刺說，原來這就是國民黨跟他們的「專家」們，讓核四運轉的秘方，「侯漢廷，你跑錯棚了，拜託別把你在祖國的威權習慣，大剌剌的帶來了台灣」，真是夠了。