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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

600貢寮人連署籲終結40年惡夢　賴品妤轟核四「核電界的爛尾樓」

▲▼立法院「貢寮居民千人連署訴心聲 反對核四最後一戰記者會 賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴品妤、洪申翰等人舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投倒數，民進黨立委賴品妤、洪申翰8日率貢寮居民舉行記者會，並公布有600人連署支持的「這是一封貢寮人寫給每一位台灣人的信」，信中呼籲擁有投票權的2千萬台灣人，幫助貢寮鄉親終結這個糾纏快40年的核四惡夢；洪申翰會中痛批，今天前總統馬英九、國民黨主席朱立倫在外面講核四有多安全，講得天花亂墜，但為什麼不聽聽當地人這40幾年來經歷了什麼？

賴品妤、洪申翰、台北市議員苗博雅今天上午舉行「終結核四！最後一戰！反核四40年地方要發聲」記者會。賴品妤說，貢寮鄉親從1990年代就開始反核四，沒想到在2014年馬英九宣布核四封存後，2021年的現在居然還要開「反核記者會」，並批評核四是「核電界的爛尾樓」，根本沒有辦法符合現在法規對核安的要求，呼籲外界應同理貢寮鄉親，不讓當地繼續深陷核四惡夢。

鹽寮反核自救會前會長吳文通會中向全國人民喊話說，此次公投將決定台灣的未來，對台灣未來發展非常重要，一定要對重啟核四公投案投下不同意票，避免未來子孫遭受更大的危害，「希望這一次是最後一次」。

新北市貢寮區真理里里長趙瑞昌表示，自從福島核災發生後，貢寮人發起「鹽寮反核自救會」，表態「如果發生核能事故，台灣沒有辦法承擔」，貢寮人並非因核電廠蓋在自己家旁邊所以反對，而是不願代代子孫承擔核災風險；他嗆重啟核四公投領銜人黃士修說，「請到貢寮來看看，測試看看我們反核的決心！」並質疑馬英九「貢寮挖山洞埋核廢料」的說法失格，實際上，過去在貢寮選舉的藍綠政治人物都表態反核四，就連國民黨立委洪孟楷母親郭素春擔任立委期間，也表態反核。

此外，會中也公布「這是一封貢寮人寫給每一位台灣人的信」，該連署發起3天以來已有逾600人響應，信中直言：「核四是戒嚴時代決定的建設，沒問過地方的意見，強制徵收鹽寮土地、驅趕居民，發生很多悲劇⋯⋯本來我們覺得核四是『蓋在我們貢寮』，但看看日本福島核災輻射外洩的範圍，其實核四是『蓋在北台灣』，我們所有人，其實都是核四附近居民。」

該連署信也批評指，「這段時間有一群人，和國民黨政治人物發起重啟核四公投，我們真的很無奈⋯⋯他們真的了解核四嗎？他們知道這3、40年核四發生多少弊案？他們憑什麼能保證核四安全？他們根本不知道，但卻很有自信地覺得可以用全國公投，來幫我們決定地方生存的命運⋯⋯全國有投票權的將近2000萬人，要用公投替我們這個小地方的生存來做決定時，能不能先聽聽我們的聲音跟經歷？」並呼籲「請幫助我們，終結這個糾纏快40年的核四惡夢」。

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