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公投投票倒數10天　民進黨立委自費印「四個不同意」貼紙

▲▼「1218公投倒數十天！4個不同意！貼紙黏下去！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委舉行記者會呼籲「四個不同意」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投在即，民進黨立委許智傑、邱志偉、王美惠、賴惠員等人8日舉行記者會，宣布將以走入市場、街頭廣發標語貼紙的方式，邀請民眾一起加入宣傳「四個不同意，台灣更有力」的行列。王美惠直指，她去年曾因萊豬進口議題被選民痛罵「金夭壽」，但近期該選民主動告訴她，現在市場賣的都是台灣豬、豬價更沒崩跌，跟當初謠傳不一樣，證明政府守住食安。

許智傑表示，他自費印製了許多公投4個不同意貼紙，拿到貼紙後馬上黏在手機殼上，他說自己每天使用手機超過12小時，黏在手機殼上曝光度更高，而且讓周遭的人看了也有提醒12月18日記得出門投票的效果，甚至可以跟對於公投議題不熟悉的族群開啟對話，讓社會大眾對於公投議題有更多思辨和討論的機會。

賴惠員談及，她將貼紙黏在反核旗幟上宣示理念，呼籲民眾對於重啟核四公投案投下不同意，核四廠花了15年興建、浪費超過3000億的預算，當年遲遲無法通過試運轉測試審核，馬政府就決定封存核四廠，如今核四廠建照過期、零件物料停產、興建廠商解散且燃料棒也已全數運回美國，核四廠要如何重啟？且核四廠下方是正斷層，若重啟後運轉發生核子事故，誰要負責？請民眾一定對重啟核四公投案投下不同意。

王美惠也說，現在許多假消息以恐懼綁架民眾，但其實政府都有完整配套措施。她說，去年立法院制定豬肉萊克多巴胺含量標準後，她回選區時被一位阿嬤痛罵「金夭壽」，痛批立委為何要讓孩子吃毒豬，讓她聽完感到相當心痛，然而事隔一年後，王美惠近期再度遇到同一位阿嬤，阿嬤主動告訴她，現在市場上賣的都還是台灣豬、餐廳也都有標示豬肉來源、豬價更沒有崩跌，和當初民間謠傳的都不一樣，這證明了政府在讓台灣邁向國際的同時，也堅定地守護住民眾關注的食品安全與豬農權益。

邱志偉表示，因應整體產業發展，我國的用電需求更是逐年增加，因此三接的興建有其必要性，他也特別把貼紙黏在手機行動電源上，呼籲大家年底「中油第三天然氣接收站遷離」公投案一定要投下「不同意」票，共同支持我國的能源轉型。他說，南部民眾長期飽受空汙之苦，而興達電廠燃煤機組預計提早於2025年除役，為降低燃煤對環境的衝擊，解決空汙問題，我國減煤時程絕對不容延宕，政府的三接再外推方案已可達成「顧供電、減空污、顧藻礁」的三贏局面，請大家支持我國電力發展的重要建設。

▼「四個不同意」貼紙。（圖／許智傑國會辦公室提供）

▲▼許智傑 邱志偉 王美惠 賴惠員 四個不同意 貼紙蓋下去記者會。（圖／許智傑國會辦公室提供）

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