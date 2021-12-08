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南投縣府推公墓變黃金地　草屯手工藝產業園區委外啟動開發

▲南投縣政府與委託開發商簽訂契約，啟動草屯手工藝產業園區的開發。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府與委託開發商簽訂契約，啟動草屯手工藝產業園區的開發。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣積極規劃建設低污染之地方特色產業園區有成，草屯手工藝智慧產業園區已順利委外開發，縣府指出，該園區不僅保留周邊既有生態豐富的植物公園及兒童樂園，更讓原屬公墓的13多公頃基地，蛻變成擁有完善汙水廠等公設的產業園區，預計明年3月動工、5月進行售地招商。

南投縣長林明溱今天與開發商德昌營造董事長黃政勇舉行簽約儀式，經濟部工業局中區管理處執行長劉培毅、國民黨南投縣黨部主委林儒彬、草屯鎮長簡景賢、縣議員林芳伃和蔡銘軒、園區在地富寮里長簡家俊、南投縣工業會理事長施銘芳、南投縣工商發展投資策進會總幹事陳聰智、台灣工藝研究發展中心副主任江瑞燐等貴賓都到場見證，立委馬文君、許淑華也派代表到場祝賀。

▲南投縣政府與委託開發商簽訂契約，啟動草屯手工藝產業園區的開發。（圖／南投縣政府提供）

▲▼草屯手工藝產業園區現址和相關發展規劃。（圖／南投縣政府提供）

▲草屯手工藝產業園區現址和相關發展規劃。（圖／南投縣政府提供）

林明溱指出，草屯園區依產業創新條例及相關法規規劃申請，去年11月24日獲核定設置：開發總面積約13.9公頃，規劃產業專用區面積約8.8公頃、社區基地0.16公頃，並使用近5公頃施設汙水廠、滯洪池、綠地公園、道路及自來水等公共設施，未來將引進與工藝及食品加工等相關各種產業，約可提供20到25家廠商進駐、創造1200個就業機會，年產值達25億元。

▲南投縣政府與委託開發商簽訂契約，啟動草屯手工藝產業園區的開發。（圖／南投縣政府提供）

林明溱說，南投積極開發5大產業園區都陸續完成或推動中，都是以「六星級產業」理念，建構健全的地方產業鏈，像草屯園區就有台灣工藝研究發展中心及南開科大等產學資源就近挹注，不僅能創造就業機會，更能促進地方特色產業升級及永續發展，期盼將南投縣由「觀光首都」推向與在地產業緊密結合的「產業新都」。

林明溱表示，草屯手工藝園區於10月8日完成受託開發單位甄選程序，並由財務、施工品質和開發實績皆優，且與縣府有旺來園區開發合作經驗的德昌營造公司獲選為園區之受託開發單位，後續將由該公司負責籌措資金，並辦理草屯園區之公設工程之設計施工，以及土地銷售等相關開發工作，預計於111年中旬公告出售園區產業用地。

林明溱也對經濟部工業局補助2600萬元，協助規劃籌設草屯及竹山2處產業園區的開發表示感謝，竹山竹藝園區已初步完成規劃、提送開發計畫審查。
 

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