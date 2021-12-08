新中橫望高路段隧道今貫通　明年9月完工提升交通安全

記者高堂堯／南投報導

新中橫公路（台21線）115K的望高路段，邊坡坡面岩層每遇颱風豪雨便裂解鬆動，導致土石崩坍而發生阻斷交通，用路人也承受高度安全風險；公路總局於去年7月展開路段復健和隧道工程，採迴避繞行工法，兼顧地質安全及環境生態，全長441公尺的隧道預計於2022年9月完工。

▲信義鄉新中橫台21線的望高隧道今貫通（下同）。（圖／行政院中部聯合服務中心提供）

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公路總局於今天舉行「新中橫公路台21線115k+540望高隧道全線貫通典禮」，由第二區養護工程處長劉世桐主持，他表示經過施工團隊日夜戮力趕工，現行台21線114K+940處開始以短隧道型式，迴避繞行易致災路段，平順銜接回原台21線，如今115K+540貫通，為整體工程的重大里程碑。

信義工務段段長孫文昌說明，望高路段上邊坡為裸露破碎風化砂岩，頁岩互層節理發達，工程規劃特別留意迴避地質敏感區及災害潛勢區位，並迴避繞行易致災路段；而高山路段的環境生態及水土保持格外重要，工程僅於洞口處進行開挖及整坡，其主體工程皆於地表面下進行，不會對生態造成帶狀切割，對環境衝擊小，開挖土方皆運至合法土資場再利用。





行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧今天也出席，他表示新中橫望高路段是分別通往信義鄉跟塔塔加的重要路徑，交通部次長陳彥伯2017年到場視察時，即指示全力支持復建工程，公路總局局長許鉦漳隔年積極與專業技師及單位前往勘查，要求務以安全穩健方式推動工程，並落實環境保護。

蔡培慧代表行政院感謝工程人員戮力施工，指出目前進度提前，可望在明年9月下旬竣工，耗時784日曆天，屆時將提供國人安全順暢、友善生態的道路，不論對南投高山旅遊或農產運輸的發展都是好消息。



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