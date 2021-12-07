斜張橋疏濬大型車密集往來里港　警增測速器+地磅防制事故

▲屏東縣警局會同監理、環保單位加強取締大型車違規作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

高屏溪斜張橋上下游河段進行疏濬工程，大型車輛往來頻繁致沿路塵土飛揚，且時有違規情形，影響用路人安全，屏東縣政府警察局交通警察隊及里港分局為防制大型車發生交通事故，將常態於里港、高樹兩鄉道路架設測速器及活動地磅，加強取締勤務。

這項作業並會同監理、環保等單位共同執行聯合稽查勤務，針對超載、超速、滲漏飛散、行駛禁行路線，及未依規定裝設行車紀錄器、載重計、轉彎及倒車警報、左右兩側防止捲入與後方安全防護裝置等違規行為。

另屏東警方也於縣府砂石車管理跨局處平台，向運輸業者及工程承作單位約制宣導應確實遵守交通規則、保持車體清潔及緊密覆蓋，另依據大型車輛事故肇因分析資料，主動函請路權機關針對不合理道路交通工程辦理會勘，檢討改善標誌、標線、號誌與限速等問題。

縣警局長劉印宮提醒民眾，大型車車體構造大，駕駛對緊鄰之人車易產生「視界死角」，且在轉彎時因作用原理容易形成較大「內輪差」，對行人及機車產生極大危險，因此行人及機車駕駛人除應遵守交通安全規則外，應盡量與大型車保持一定距離及勿與其併駛，避免進入視界死角區域而導致交通事故發生，多提高一分警覺性就能減少一分傷害。