　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

婦人陽台意圖輕生　屏東警鬼門關前救回寶貴性命

▲內埔警分局內埔派出警員利智中與警員李明耀機警救回賴婦 。（圖／民眾提供）

▲內埔警分局內埔派出警員利智中與警員李明耀機警救回賴婦 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

身體狀況欠佳的賴姓婦人，與先生吵架負氣要離家，情緒失控衝向頂樓陽台圍欄上有意輕生 屏東縣內埔警方獲報趕往處理，利用勸說緩和只情緒機會，趁機抱離現場，結束一場虛驚。

內埔警分局內埔派出所日前接獲通報，一名女子與先生激烈爭吵無法控制情緒希望警方到場協助，警員利智中與警員李明耀到場處理，發現賴姓婦人因長期身體狀況不佳由先生照料日常起居，兩人近日多有爭執，因激烈爭吵引來鄰居關心報警。

警方到場後看到賴已跨坐陽台圍欄上，相當危險，進行溫情勸說，並分散她注意力時從旁將她一把抱離圍欄，及時挽救她的性命。

內埔分局分局長蘇偉荃表示，自殺並非解決問題手段，勇敢求救向社會資源尋求幫忙。並向大眾呼籲如發現周遭親友有輕生意圖，善用以下專線：自殺防治諮詢安心專線0800-788995、生命線協談專線1995或張老師專線1980等心理諮詢專線，透過社會安全網的幫助渡過人生低潮。

●《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。
 

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
LIVE／台中爆5確診足跡曝光　4人打過1至2劑疫苗
張國煒獨得遺產還沒完！　大房三子不服再開辯論
Lulu新男友曝光！　甜勾手返家「2細節超貼心」
台中5確診曾去過！「全聯2店」急關門停業
23元爽喝大杯美式！　超商指定咖啡買1送1
月入26萬賓士男嘆「女孩沒眼光！」　網見手指秒懂
快訊／蔡承儒被換掉了！　富邦悍將宣布新領隊
快訊／健保署長李伯璋爆緋聞　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市東門市場2.0升級完工　耐震補強、全新電路與汙水處理系統

竹市111年療癒系浪浪月曆登場　捐發票可兌換

斜張橋疏濬大型車密集往來里港　警增測速器+地磅防制事故

水湳經貿園區　城市建設新樣貌

三巨頭面對面溝通！花蓮五大建設案獲中央支持　10項建議也同意

婦藥包反鎖臥室急如熱鍋蟻　屏東警急救援1招讓她破涕為笑

平均一天抓3件酒駕　霧峰警分局啟動「掃除醉犯專案」

婦人陽台意圖輕生　屏東警鬼門關前救回寶貴性命

台東離島垃圾這麼多！已清出逾萬公斤　環保局籲：垃圾帶走

吃海鮮被飛機聲嚇大的！澎湖烏崁高麗菜超大顆　品嚐正是時候

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

三峽「幼童衝路中央」女駕駛急剎　剩一車距險撞上！網：非第一次

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

竹市東門市場2.0升級完工　耐震補強、全新電路與汙水處理系統

竹市111年療癒系浪浪月曆登場　捐發票可兌換

斜張橋疏濬大型車密集往來里港　警增測速器+地磅防制事故

水湳經貿園區　城市建設新樣貌

三巨頭面對面溝通！花蓮五大建設案獲中央支持　10項建議也同意

婦藥包反鎖臥室急如熱鍋蟻　屏東警急救援1招讓她破涕為笑

平均一天抓3件酒駕　霧峰警分局啟動「掃除醉犯專案」

婦人陽台意圖輕生　屏東警鬼門關前救回寶貴性命

台東離島垃圾這麼多！已清出逾萬公斤　環保局籲：垃圾帶走

吃海鮮被飛機聲嚇大的！澎湖烏崁高麗菜超大顆　品嚐正是時候

美國抵制北京冬奧、殘奧　總統府將適時因應：會保障選手參賽權利

藍寶堅尼Urus上市4年狂賣16000輛　下一代改款將採油電動力

十指緊扣乾女兒！李伯璋認「我的問題」：她很孝順為奶奶吃素10年

說．流行／包住頭的「醜萌Balaclava帽」為何爆紅？　幕後故事一次看

議員拋員警增配防割衣、防割袖套　盧秀燕：研議提升

24職場防疫新規範！花蓮限期完成接種2劑疫苗　稽查不配合重罰

江蕙封麥6年「退休近況」曝光！　經紀人曬珍貴後台照揭真相

南投採第三方警政策略防制暴力　八大業者做不到最重勒令歇業

沈政男／Omicron可能與Delta並存　台灣只能打第三劑面對

11歲女童和朋友視訊聊天　媽目睹她「被自己勒死」離奇陳屍鞦韆上

地方熱門新聞

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

青埔「桃園陽光劇場」開幕　系列接力嗨唱

喵星人受困中和高架橋！消防隊火速救援

台南保時捷中心上樑

快訊／南屯傳車禍意外　1男大腿變形送醫急救

公親變事主！被反咬成「地皮流氓」　關鍵人物痛訴還原始末

桃園莫德納疫苗「隨到隨打」還送白米

YouBike2.0突破400站　土城、深坑、瑞芳正式營運

被飛機聲嚇的！澎湖烏崁高麗菜超大顆

武陵農場被撒糖霜　雪白冰霜大地宛如童話夢幻場景

新北公寓大廈　打造銀髮好日子

桃園規劃賣場疫苗接種站　民眾隨到隨打

女「彩虹橋」跳海送醫不治　遊客嚇壞

台東2離島垃圾這麼多　今年已清出逾萬公斤

更多熱門

相關新聞

下班尖峰碎玻璃撒滿地　警立即掃排除民眾喊讚

下班尖峰碎玻璃撒滿地　警立即掃排除民眾喊讚

東港警分局東港派出所巡佐蘇大智、警員唐偉捷、許維軒等3員於日前執行巡邏勤務時，於下班交通尖峰時段行經中正路二段時發現車道上有大片碎玻璃灑落在道路上，顯有危害道路使用人安全及阻礙人、車通行之虞，立即將巡邏機車停放在碎玻璃後方交管並立即清掃路面碎玻璃以維護用路人行的安全，民眾見狀紛紛對東港警用心大聲讚好。

高雄男深夜酒駕還逆向　害後座友通緝身分曝

高雄男深夜酒駕還逆向　害後座友通緝身分曝

假檢察官得手135萬　再要200萬被識破

假檢察官得手135萬　再要200萬被識破

土耳其總統演說　鎮暴警座車被裝炸彈

土耳其總統演說　鎮暴警座車被裝炸彈

獨／中職球星母助弱勢　控警「雙標」岐視街友

獨／中職球星母助弱勢　控警「雙標」岐視街友

關鍵字：

內埔警察婦人吵架陽台

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　左手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

小甜甜女兒才5個月爆新婚危機！抱怨老公「恐變單親」

熊熊圓肚「喜曬超音波」：我的寶寶終於長大了！

阿堂鹹粥刪文被抓包！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面