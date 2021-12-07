婦人陽台意圖輕生　屏東警鬼門關前救回寶貴性命

▲內埔警分局內埔派出警員利智中與警員李明耀機警救回賴婦 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

身體狀況欠佳的賴姓婦人，與先生吵架負氣要離家，情緒失控衝向頂樓陽台圍欄上有意輕生 屏東縣內埔警方獲報趕往處理，利用勸說緩和只情緒機會，趁機抱離現場，結束一場虛驚。

內埔警分局內埔派出所日前接獲通報，一名女子與先生激烈爭吵無法控制情緒希望警方到場協助，警員利智中與警員李明耀到場處理，發現賴姓婦人因長期身體狀況不佳由先生照料日常起居，兩人近日多有爭執，因激烈爭吵引來鄰居關心報警。

警方到場後看到賴已跨坐陽台圍欄上，相當危險，進行溫情勸說，並分散她注意力時從旁將她一把抱離圍欄，及時挽救她的性命。

內埔分局分局長蘇偉荃表示，自殺並非解決問題手段，勇敢求救向社會資源尋求幫忙。並向大眾呼籲如發現周遭親友有輕生意圖，善用以下專線：自殺防治諮詢安心專線0800-788995、生命線協談專線1995或張老師專線1980等心理諮詢專線，透過社會安全網的幫助渡過人生低潮。

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。

