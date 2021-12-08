最新！家樂福「疫苗施打站、時程」懶人包　這8店一次送禮券+餐盒

▲家樂福疫苗施打站於全台已有26店響應。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

為拚疫苗施打率，中央流行疫情指揮中心開放百貨、賣場設置新冠疫苗接種站。家樂福今（8）日更新全台疫苗施打站設點進度及施打時程，並同步公開各門市加碼送的好康禮品，目前已有26間店備有疫苗站，且共有8分店提供「打疫苗就送百元禮券加餐盒」，業者表示，疫苗接種站也會持續增加。

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▲一共有8分店推打疫苗送禮券加餐盒。

配合指揮中心政策，家樂福分店11月起配合高雄市政府衛生局提供民眾施打疫苗，12月起於各縣市陸續增加門市成立施打站，今（8）日業者更新設有施打站之分店、施打時程，以及搭配贈送的贈禮，截至目前為止全台已有26店可提供有需求民眾可施打疫苗，除有排程施打疫苗之門市外，包括南投、埔里、斗六、花蓮也會續站打，但時間未定，民眾可多加注意。

家樂福全台最新疫苗站施打規劃如下：

高雄區：

12月7日-12月12日：愛河店、五甲店、新楠店

12月9日-12月12日：鼎山店

新北區：

12月9日、12月16日、12月18日：板橋店

12月10、12月17日：新店店

桃園區 :

12月9日-12月12日：經國店

12月11日-12月12日：春日店

12月18日-12月19日：經國店、春日店

中部區：

12月8日：彰化店

12月9日：雲林北港店

12月10日：苗栗店

12月11日：嘉義北門店

12月11日：嘉義店

12月11日：台中青海店

12月11日-12月12日：台中文心店、台中西屯店、台中豐原店、台中德安店、台中太平店、台中沙鹿店

12/台中中清店（場勘評估中）

東部區：

12/本周：宜蘭店

家樂福打疫苗加碼送禮品如下：

施打贈送禮券：

100元禮券：南投店、彰化店、雲林斗六店、雲林虎尾店、北港店、宜蘭店

200元禮券：嘉義店、嘉義北門店、高雄鼎山店、高雄五甲店、高雄愛河店、高雄新楠店

施打贈禮：

新北市衛生局將贈送新北專用垃圾袋、口罩、清潔海綿、隔熱墊、面紙、環保購物袋等小物各別搭配，各施打站都有不同組合。

施打送營養餐盒：

新店店、板橋店、宜蘭店、雲林斗六店、雲林虎尾店、南投店、彰化店、北港店、嘉義店、嘉義北門店、台中分店（配合市府公告預備中）

▲愛買基隆店也加入設疫苗快閃接種站。（圖／業者提供）

另，愛買基隆店也宣布成立疫苗快閃接種站，並於12月9日至11日限定3天提供民眾施打疫苗，每日也限量贈送餐盒以及百元禮券，其中，12月9日、10日限量前80名，12月11日則為前100名可獲健康餐盒，至於限量百元禮券則依衛生局為主。提醒前來施打疫苗之民眾記得攜帶小黃卡及健保卡。

愛買基隆店疫苗站施打規劃如下：

12月9日：下午4:00-8:00

12月10日：下午4:00-8:00

12月11日：下午3:00-7:00