　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

先看！家樂福最新「全台疫苗施打站分店、時程」　接種送禮券、餐盒

▲▼家樂福設疫苗施打站。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福目前於全台22店設疫苗施打站。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

拚疫苗施打率！中央流行疫情指揮中心宣布開放百貨、賣場設置新冠疫苗接種站。家樂福今（7）日更新全台疫苗施打站設點進度，截至目前為止一共有21家施打站，並同步公開施打時程，業者表示，部分門市也推打疫苗就送家樂福禮券、營養餐盒。

▲▼家樂福設疫苗施打站。（圖／記者蕭筠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲家樂福施打站打疫苗送禮品。

為配合指揮中心政策，家樂福自11月起先是配合高雄市政府衛生局提供民眾施打疫苗，12月起台南、宜蘭、斗六、屏東等4間分店也成為施打站，今（7）日業者再度更新有設施打站之分店、施打時程，截至目前為止全台已有21店可提供有需求民眾可施打疫苗，部分門市施打站也與地方衛生局合作推打疫苗就送家樂福禮券、營養餐盒。

家樂福全台最新疫苗站施打規劃如下：

高雄區：
12月7日-12月12日：愛河店、五甲店、新楠店
12月9日-12月12日：鼎山店

東部區：
12月7日：花蓮店
12/本周：宜蘭店

新北區：
12月10日、12月17日：新店店
12月9日、12月16日、12月18日：板橋店

桃園區
12月9日-12月12日：經國店
12月18日-12月19日：經國店

中部區
12月7日：南投店、埔里店、斗六店
12月9日：北港店
12月11日：文心店、青海店、中清店、太平店、德安店、西屯店、沙鹿店、豐原店

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
果粉爆發！蘋果「品牌大調查」突破萬票關　iPhone13等你
年輕時常打老婆！　老公中風躺床遭妻子凌虐致死
快訊／新北超商女店員被打！　勸導不要插隊遭痛毆
快訊／頑童大淵升格當爸！　秘婚6年女友生子
假冒國泰、台新詐騙上千萬　注意「這符號」就是釣魚簡訊
北市國手輪流性侵正妹！　室友：他們沒戴套
蘋果聖誕彩蛋！　輸入「這句」iPhone會下雪
快訊／台中5人確診「最新複驗」出爐！　Ct值曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿堂鹹粥漲價被罵！名醫吃3代「1原因逆風力挺」：不爽不要吃啊

LIVE／「打疫苗送禮券」北車人潮爆棚　陳時中最新說明

崑大視傳系連續3年高雄KIDE發明展奪獎　藝術拼貼教材鍍金

昂貴美食變平價？網全喊「1手搖」最有感：以前會被羨慕

林秉樞遭爆改圖！醫師實測P餘額「10分鐘搞定」身家瞬間+10億

快訊／台中5船員確診最新複驗出爐　「4陰1陽」Ct值曝光

網購犬貓食品最高被罰100萬！　專家揭最大關鍵：未申請

網怨「早打疫苗沒禮券」　陳時中：早打早保護，我也沒拿到！

先看！家樂福最新「全台疫苗施打站分店、時程」　接種送禮券、餐盒

北藝大墜樓學生意識好轉中　校方開校安會議「啟動校園關懷」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

三峽「幼童衝路中央」女駕駛急剎　剩一車距險撞上！網：非第一次

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

阿堂鹹粥漲價被罵！名醫吃3代「1原因逆風力挺」：不爽不要吃啊

LIVE／「打疫苗送禮券」北車人潮爆棚　陳時中最新說明

崑大視傳系連續3年高雄KIDE發明展奪獎　藝術拼貼教材鍍金

昂貴美食變平價？網全喊「1手搖」最有感：以前會被羨慕

林秉樞遭爆改圖！醫師實測P餘額「10分鐘搞定」身家瞬間+10億

快訊／台中5船員確診最新複驗出爐　「4陰1陽」Ct值曝光

網購犬貓食品最高被罰100萬！　專家揭最大關鍵：未申請

網怨「早打疫苗沒禮券」　陳時中：早打早保護，我也沒拿到！

先看！家樂福最新「全台疫苗施打站分店、時程」　接種送禮券、餐盒

北藝大墜樓學生意識好轉中　校方開校安會議「啟動校園關懷」

台股站上17700點大關！航海王、航空雙雄帶頭衝　指數漲108點收17796

阿堂鹹粥漲價被罵！名醫吃3代「1原因逆風力挺」：不爽不要吃啊

LIVE／「打疫苗送禮券」北車人潮爆棚　陳時中最新說明

崑大視傳系連續3年高雄KIDE發明展奪獎　藝術拼貼教材鍍金

海巡管很大！雲林港口釣魚嗆罰15萬　縣府：未禁止歡迎大家來

今天衝！限時13天「12元喝手搖杯」　這家連4天指定飲品第2杯10元

台中清水不安寧！中年男凌晨持刀進超商喊搶劫...兩手空空落跑　

楊千嬅全家移居上海…9歲兒讀名校！Jasper「名校學費」意外曝光

上市櫃「永續金融」5大重點！　金管會主委：濟弱扶貧也是關鍵

驚險畫面曝！休旅車路口擦撞「空中翻滾」下秒急煞　駕駛淡定下車

生活熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

她交體育系男友　媽塞「25個保險套」：需求很大

阿堂鹹粥刪文被抓包！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

兒童難擋Omicron！陳時中曝大規模停課時機

十指緊扣嫩妹！健保署長李伯璋：她認我作乾爹

法國妹「想嫁給八家將」　北捷遇到愛成高雄媳婦

航海王也上榜！「爛尾作品」鄉民答案超一致

快訊／台中5船員確診　最新複驗結果出爐

跟砲友告白被打槍！暈船妹笑「反正有男友」

台中清水社區5外籍船員陰轉陽　衛生局：病毒量偏低

已婚健保署長李伯璋約會氣質美女　十指緊扣全直擊

牽手乾女兒！李伯璋：她很孝順為奶奶吃素10年

更多熱門

相關新聞

免預約！板橋車站設莫德納接種站

免預約！板橋車站設莫德納接種站

中央流行疫情指揮中心為提升疫苗施打率，日前宣布在百貨公司和大賣場等地設接種站，許多縣市跟進，其中也包括新北市政府。新北市政府除了在新北歡樂耶誕城、部分全聯、IKEA、家樂福提供莫德納施打服務，今（6日）再公布6日下午4時30分在板橋車站開設機動疫苗接種站，歡迎符合資格民眾前往接種莫德納。

南投家樂福今明打莫德納送百元禮券或等值禮品

南投家樂福今明打莫德納送百元禮券或等值禮品

家樂福最新全台疫苗施打站分店攻略

家樂福最新全台疫苗施打站分店攻略

斗六家樂福設快打站施打踴躍　11點未到逾50人排隊

斗六家樂福設快打站施打踴躍　11點未到逾50人排隊

牛肉進口稅大降！家樂福過年前會有優惠

牛肉進口稅大降！家樂福過年前會有優惠

關鍵字：

家樂福疫苗站

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

副業年收4千萬！古娃娃開4職缺月薪最高55K

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

小甜甜女兒才5個月爆新婚危機！抱怨老公「恐變單親」

熊熊圓肚「喜曬超音波」：我的寶寶終於長大了！

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面