先看！家樂福最新「全台疫苗施打站分店、時程」　接種送禮券、餐盒

▲家樂福目前於全台22店設疫苗施打站。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

拚疫苗施打率！中央流行疫情指揮中心宣布開放百貨、賣場設置新冠疫苗接種站。家樂福今（7）日更新全台疫苗施打站設點進度，截至目前為止一共有21家施打站，並同步公開施打時程，業者表示，部分門市也推打疫苗就送家樂福禮券、營養餐盒。

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▲家樂福施打站打疫苗送禮品。

為配合指揮中心政策，家樂福自11月起先是配合高雄市政府衛生局提供民眾施打疫苗，12月起台南、宜蘭、斗六、屏東等4間分店也成為施打站，今（7）日業者再度更新有設施打站之分店、施打時程，截至目前為止全台已有21店可提供有需求民眾可施打疫苗，部分門市施打站也與地方衛生局合作推打疫苗就送家樂福禮券、營養餐盒。

家樂福全台最新疫苗站施打規劃如下：

高雄區：

12月7日-12月12日：愛河店、五甲店、新楠店

12月9日-12月12日：鼎山店

東部區：

12月7日：花蓮店

12/本周：宜蘭店

新北區：

12月10日、12月17日：新店店

12月9日、12月16日、12月18日：板橋店

桃園區

12月9日-12月12日：經國店

12月18日-12月19日：經國店

中部區

12月7日：南投店、埔里店、斗六店

12月9日：北港店

12月11日：文心店、青海店、中清店、太平店、德安店、西屯店、沙鹿店、豐原店