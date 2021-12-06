板橋車站免預約打莫德納　一張圖看IKEA、家樂福「7接種站」時間

▲新北市疫苗接種站施打莫德納疫苗時間表。（圖／新北市衛生局提供）



記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心為提升疫苗施打率，日前宣布在百貨公司和大賣場等地設接種站，許多縣市跟進，其中也包括新北市政府。新北市政府除了在新北歡樂耶誕城、部分全聯、IKEA、家樂福提供莫德納施打服務，今（6日）再公布6日下午4時30分在板橋車站開設機動疫苗接種站，歡迎符合資格民眾前往接種莫德納。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北5日首創在大型節慶活動歡樂耶誕城設站接種疫苗，第一天有81人完成接種，其中第一劑佔21人（近26%），第二劑和第三劑各有30人，6日全聯板橋大觀店接力設站開打，光是一上午就有68人完成接種，其中第一劑就多達32人（佔比47%），第二劑34人、第三劑2人，施打第一劑民眾表示因為忙碌或不會預約等種種原因錯過施打，因此就近設站、隨到隨打的便利性能讓更多民眾儘速完成完整疫苗接種，這對於提升個人及群體保護力都有非常大的幫助。

陳潤秋強調，不管是在哪裡施打，民眾的安全是最重要的，新北在設置機動疫苗接種站前都會實地會勘，確認人流動線、場地空間大小、環境衛生等條件都能符合安全的情況下進行設置，配合設站的醫療團隊亦會安排專業醫、護、藥人員進駐並配有緊急醫療相關設備及空間規劃，確保疫苗接種過程安全。

衛生局指出，板橋車站機動疫苗接種站地點位在板橋車站B1大廳（旅遊服務中心前），6日起到10日止，每天下午4時30分至晚間8時提供莫德納疫苗第一、二劑及第三劑施打服務，接續7日IKEA新莊店、8日板橋大遠百、9日家樂福板橋店、10日家樂福新店店的機動疫苗接種將陸續開打，呼籲還沒完成兩劑疫苗接種的民眾攜帶健保卡及小黃卡前往接種疫苗，不需預約隨到隨打，不僅能保護自己也能保護家人。