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愛買也加入了！基隆店設「疫苗施打站」　接種送限量餐盒、百元禮券

▲▼愛買忠孝店開賣Switch。（圖／記者蕭筠攝）

▲愛買基隆店也加入疫苗接種站行列。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

繼全聯、家樂福先後宣布設置新冠疫苗接種站後，愛買今（7）日也確定於基隆店成立疫苗站，並公告施打時程，且前來施打之民眾也將獲得限量餐盒及百元禮券，這可是基隆目前唯一設有疫苗接種站之量販店。另，家樂福目前於全台則共有21店可提供施打疫苗之服務。

▲▼愛買基隆店設疫苗快閃接種站。（圖／業者提供）

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▲來愛買基隆店打疫苗可獲限量餐盒及百元禮券。（圖／業者提供）

基隆市民注意！愛買基隆店宣布成立疫苗快閃接種站，並於12月9日至11日限定3天提供民眾施打疫苗，每日也限量贈送餐盒以及百元禮券，其中，12月9日、10日限量前80名，12月11日則為前100名可獲健康餐盒，至於限量百元禮券則依衛生局為主。提醒前來施打疫苗之民眾記得攜帶小黃卡及健保卡。

愛買基隆店疫苗站施打規劃如下：

12月9日：下午4:00-8:00
12月10日：下午4:00-8:00
12月11日：下午3:00-7:00

▲▼家樂福設疫苗施打站。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福全台目前有21門市設疫苗施打站。（圖／記者蕭筠攝）

另，家樂福自今（7）日也更新現設有施打站之分店及施打時程，截至目前為止全台已有21店可提供有需求民眾可施打疫苗，部分門市施打站也與地方衛生局合作推打疫苗就送家樂福禮券、營養餐盒。

家樂福全台最新疫苗站施打規劃如下：

高雄區：
12月7日-12月12日：愛河店、五甲店、新楠店
12月9日-12月12日：鼎山店

東部區：
12月7日：花蓮店
12/本周：宜蘭店

新北區：
12月10日、12月17日：新店店
12月9日、12月16日、12月18日：板橋店

桃園區
12月9日-12月12日：經國店
12月18日-12月19日：經國店

中部區
12月7日：南投店、埔里店、斗六店
12月9日：北港店
12月11日：文心店、青海店、中清店、太平店、德安店、西屯店、沙鹿店、豐原店

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