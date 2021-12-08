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哈利王子「工作做不爽就辭職啊」　網譙：若我有11億遺產也可以

哈利王子到美國之後「自立自強」。（翻攝sussexroyal IG）

▲哈利王子到美國之後「自立自強」。（翻攝sussexroyal IG）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根「脫英」後到美國自立自強，近日他在一次訪談中驚語「如果工作不快樂，那就應該離職，因為這樣對心理健康有益」，遭大批網友砲轟無知。

現年37歲的哈利王子脫離英國王室快2年，今年3月在美國獲得的第一份工作，就是在總部位於矽谷的心理健康新創公司BetterUp擔任「首席影響官」。他6日接受商業雜誌《FastCompany》採訪，談到新冠疫情改變了工作型態，例如增加倦怠和離職等。哈利表示，離職並非全是壞事，世界上許多人被困在一份無法給自己帶來快樂的工作中，而他們可以選擇辭職，把心理健康和幸福放在首位，「這是值得慶祝的事情」，更強調「現在是心理健康覺醒的時刻」。

哈利王子（中）近日以BetterUp首席影響官身分受訪。（翻攝FastCompany官網）

▲哈利王子（中）近日以BetterUp首席影響官身分受訪。（翻攝FastCompany官網）

對於哈利的一番話，英國《每日郵報》專欄作家丹伍頓（Dan Wootton）警告讀者，「千萬不要聽哈利的建議辭掉工作！除非矽谷給你百萬美元卻要你啥事都不做！」他痛批哈利給這種建議可惡至極、不負責又粗魯，「銀行裡放有3,000萬英鎊（約新台幣11億元）遺產，還有一堆媒體砸錢請你多講講家人的壞話，對一個靠爸族而言，說那些話當然很容易。」更別說「首席影響官」根本不是一份工作。

哈利的言論也引來大批網友批評，有人狠酸，「覺醒的王子」繼續與妻子住在1,400萬美元（約新台幣4億元）豪宅爽爽過日子，他們還有2,500萬美元（約新台幣6.9億元）的Spotify交易，以及1.5億美元（約新台幣41.6億元）的Netflix天價合約。

《太陽報》今日頭版諷刺哈利是「荒謬先生」。（翻攝太陽報）

▲《太陽報》今日頭版諷刺哈利是「荒謬先生」。（翻攝太陽報）

一名網友狠酸「不是每個人銀行裡都有3,000 萬英鎊，我想知道他會不會對那些因婚姻導致精神受創的人講同樣的話，拜託閉嘴吧！」其他人則說「百萬富翁哈利王子從沒找到一份合適的工作，也從來不用擔心繳帳單問題」、「對市井小民而言，為了快樂辭職，這很困難吧」。《太陽報》更在7日頭版諷刺哈利是「荒謬先生」（Mr. Nonsense）。


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