林秉樞「當眾逼跪」高嘉瑜　媽媽出殯也動手！原因竟是他沒來

▲高嘉瑜24日一身黑衣，現身男友林秉樞的母喪告別式，還與男友家屬閒聊。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴延燒多日，本刊調查，除了發生在板橋馥都飯店的暴打及拘禁，林秉樞母親24日出殯當天，高嘉瑜也曾在移靈前，在板橋靈堂遭林秉樞當眾辱罵逼下跪，連頭髮都被暴力拉扯。

知情人士向本刊爆料，當天上午移靈儀式開始前，林秉樞突然在會館2樓大吼、失控暴走，並拉掉一名疑似女眷的帽子、口罩，現場禮儀人員定神一看，才發現這名瘦小全身黑衣的女子，就是立委高嘉瑜，高當下似乎被林秉樞突如其來的舉動嚇到，不斷流淚，但林男還不斷狂吼，要高跪下。

▲林秉樞母親出殯當天上午移靈儀式開始前，林秉樞突然在會館2樓大吼、失控暴走，並拉掉一名疑似女眷的帽子、口罩。有目擊者說受害者就是高嘉瑜。

一名承辦告別式的禮儀人員向本刊指出，林秉樞原本告訴他們，原本透過高嘉瑜請託，請副總統賴清德下午到場公祭，但當天一早，高似乎告訴林，賴當天不會來了，在場人士指出，林秉樞當場無法接受，逼著高要馬上傳訊給賴清德本人，但高不從，林還一度作勢要搶過高的手機，自己傳簡訊。

後來兩人發生爭執，林秉樞開始失控在靈堂前對高嘉瑜狂吼，甚至要求高嘉瑜下跪磕頭道歉。禮儀人員一度上前勸阻也被林秉樞責罵，甚至還要求櫃檯不准給高嘉瑜口罩，要讓她丟臉。林秉樞姊姊還當場邊哭邊哀求：「弟弟，求求你別這樣。」

該人士說，原本大家都以為只是家屬口角爭執，後來才知道，林秉樞在此之前，已對高嘉瑜施暴，會館內都有監視器，如果影像還在，應該可以還原當天的真相。

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