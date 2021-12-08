E奶持毒女模「賈曈曈」又出包！　火山孝子再控愛情詐騙400萬

▲11月底，賈曈曈（圖）遭警方查獲牛仔褲右後口袋藏有3包毒咖啡包。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

身高163公分、E罩杯、IG追蹤人數高達15萬名粉絲的前JKF女郎賈曈曈（本名賈瞳），上月底凌晨與女性友人在新北市板橋區莒光路違規停車，巡邏員警盤查後，發現她被通報失蹤人口，要求下車受檢後，在她牛仔褲右後口袋查獲3包、總重9公克的毒咖啡包，賈女坦承曾施用毒咖啡包，訊後依《毒品危害防制條例》罪嫌移送新北地檢者，檢方訊後裁定5千元交保候傳。

▲陳姓男子只跟賈曈曈牽過2次手、拍過1張合照，就被騙了400多萬元。

賈曈曈持毒新聞曝光後，本刊接獲一名高雄市陳姓男子爆料，指控賈曈曈在「維納斯」直播平台擔任直播主，今年5月以與他交往為由，以繳房租、公司烤肉、抽獎、代償經紀人借貸、解除工作合約等理由，愛情詐騙他新台幣400多萬元，賈女為了躲避詐欺刑責，刻意要他在直播平台以粉絲身分「斗內」她，得手後對他不理不睬，行徑惡劣。

▲賈曈曈假意與陳男交往，要陳幫她還156萬元、250萬元債務。（當事人提供）

賈曈曈向陳男哭窮，因為幫爸爸扛債，欠了經紀人156萬元債務，如果還不出錢，經紀人將逼她接大尺度的外拍活動或接S（性交易）還債。身為男友，陳自認不能袖手旁觀，在賈的建議下，先在直播平台儲值16萬元，「避免」經紀人逼女友接客，又把土地拿去抵押，向銀行貸款140萬元，還風塵僕僕地從高雄開車北上，帶著現金為她「贖身」。

▲本月初，賈曈曈（圖）在住家附近與陳男發生爭執後，跌坐在地。（當事人提供）

被愛情沖昏頭的陳，10月中又以刷卡方式，在直播平台儲值210萬元，還向友人借了40萬元，湊足250萬元「違約金」給賈。陳表示，賈拒收現金，要他把錢儲值到平台，以「斗內」的方式幫她，應是刻意營造「粉絲送禮」「你情我願」的情境，以便脫罪，雖然他也曾質疑，但因賈一再保證會嫁給他，還說會搬到高雄跟他同居，一時意亂情迷，才會被她所騙，沒想到外貌甜美的她，竟是名騙財的蛇蠍女。

▲陳男指控，賈曈曈（左）與母親（右）2人一搭一唱，聯手詐騙。（翻攝曈曈tonetone臉書）

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