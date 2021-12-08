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E奶辣模聯手媽媽詐孝子！牽手合照就拐400萬　釣凱手法曝光

▲▼【辣手網紅詐粉絲1】抵押土地為直播正妹贖身　他砸百萬只換來超商前見一面。（圖／鏡週刊提供）

▲陳姓男子只跟賈曈曈牽過2次手、拍過1張合照，就被騙了4百多萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名寫真女郎賈曈曈2週前才因持有毒品被逮，引發關注，案發後本刊接獲投訴，指她透過IG及直播「愛情詐騙」多名粉絲，謊稱積欠大筆債務，要粉絲男友幫她「贖身」。其中一名家住高雄的陳姓男子，只跟她牽過2次手、拍過1張頭靠肩的合照，就被騙了400多萬元，他不甘受騙，提告詐欺，賈持毒被捕時，就是約他北上談和解，還好當時陳沒有立刻現身，否則恐怕一起被逮。

賈女持毒案爆發後，本刊接獲投訴，指她透過IG及直播「愛情詐騙」多名粉絲，謊稱積欠大筆債務，要粉絲男友幫她「贖身」，其中一名家住高雄的陳姓男子，只跟她牽過2次手、拍過1張頭靠肩的合照，就被騙了400多萬元，他不甘受騙，提告詐欺，賈持毒被捕時，就是約他北上談和解，還好當時陳沒有立刻現身，否則恐怕一起被逮。

11月24日凌晨，擁有廣大粉絲的JKF寫真女郎賈曈曈，在新北市板橋一間便利商店前被警方盤查，巡邏員警在她牛仔褲口袋查獲3包、總重9公克的毒咖啡包，賈坦承吸毒，被警方移送新北地檢署，檢察官訊後諭令5,000元交保候傳。

▲▼【辣手網紅詐粉絲1】抵押土地為直播正妹贖身　他砸百萬只換來超商前見一面。（圖／鏡週刊提供）

▲寫真女郎賈曈曈臉蛋甜美、身材火辣，擁有眾多粉絲。（翻攝曈曈tonetone臉書）

新聞曝光後，JKF公司立即將賈曈曈除名，不僅如此，本刊也接獲投訴，指賈不只持毒、吸毒，還涉嫌「愛情詐騙」多名粉絲，其中損失最慘重的是一名家住高雄的陳姓男子。更令人訝異的是，賈曈曈持毒被逮時，還約了陳在便利商店門口談和解。陳告訴本刊：「還好我先在附近觀察，沒有馬上出現，不然她把毒品丟到我車上，被逮捕的可能是我！」

「我以為喜迎第二春，沒想到卻是惡夢的開始！」陳男提到他與賈曈曈的「戀情」，十分感慨。今年4月，曾有過一段婚姻的陳男，偶然在IG上看到賈的照片，立刻被她亮麗的外型吸引，因此主動問候，賈也親切回應，還告訴陳自己在「維納斯」直播平台擔任直播主，並向他索討市價1,000多元的「閃閃氣球」直播禮物，還提供私人帳號與陳聯繫。

二人搭上線後，陳男告知賈曈曈自己剛離婚不久，有3個小孩，賈則表示她不介意，甚至說願意與陳交往，二人還把今年5月5日定為交往紀念日。

▲▼【辣手網紅詐粉絲1】抵押土地為直播正妹贖身　他砸百萬只換來超商前見一面。（圖／鏡週刊提供）

▲賈曈曈假意與陳男交往，要陳幫她還156萬元、250萬元債務。（當事人提供）

不過，沒多久後，賈曈曈就告訴陳男，因為幫爸爸扛債，欠了經紀人156萬元債務，如果還不出錢，經紀人將逼她接大尺度的外拍活動或接S（性交易）還債。身為男友，陳自認不能袖手旁觀，在賈的建議下，先在直播平台儲值16萬元，「避免」經紀人逼女友接客，又把土地拿去抵押，向銀行貸款140萬元，還風塵僕僕地從高雄開車北上，帶著現金為她「贖身」。

▲▼【辣手網紅詐粉絲1】抵押土地為直播正妹贖身　他砸百萬只換來超商前見一面。（圖／鏡週刊提供）

▲11月底，賈曈曈（圖）遭警方查獲牛仔褲右後口袋藏有3包毒咖啡包。（翻攝畫面）

當時，賈曈曈就約陳男在後來被逮的那間便利商店門口見面，賈告訴陳，經紀人要她把140萬元儲值在直播平台，陳雖覺得奇怪，但賈強調自己有一定的名氣，不必被平台抽成，堅持要陳用儲值的方式幫她還債，陳只能照辦。

陳男拿出156萬元幫賈女還債，不久後，偶然看到「維納斯閃閃氣球詐騙」的新聞，他自覺受騙，質問賈曈曈：「這是什麼？」要賈還錢，賈告訴他，自己很有名、不會詐騙，但就是不願還錢。陳無法接受，到警局提告，賈改變戰術，以經紀人要逼她到酒店上班為由裝可憐，希望陳撤告，並強調「會一直愛他」，陳最終心軟撤告。

▲▼【辣手網紅詐粉絲2】幫還250萬才能看她穿性感睡衣　每次見面媽媽都超巧現身壞好事。（圖／鏡週刊提供）

▲賈曈曈假意與陳男交往，要陳幫她還156萬元、250萬元債務。（當事人提供）

一個月後，賈曈曈又告訴陳男，說她因休息一段時間沒上班，公司要她賠250萬元「違約金」，否則要帶她去做S，還遊說陳「可把土地賣掉變現」，並說如果在7月15日、她生日前處理好，會穿一套性感睡衣給陳看。落入愛情陷阱的陳，拿不出這麼多錢，只能先幫賈支付「房租」，換得見面的機會。

今年7月到10月，陳男每個月給賈曈曈房租2.5萬元，二人每次都約在便利商店見面，「很巧」的是，賈母都會在5分鐘後出現，把賈帶回家。

▲▼【辣手網紅詐粉絲2】幫還250萬才能看她穿性感睡衣　每次見面媽媽都超巧現身壞好事。（圖／鏡週刊提供）

▲本月初，賈曈曈（圖）在住家附近與陳男發生爭執後，跌坐在地。（當事人提供）

後來，陳男意外在賈曈曈妹妹的IG，看到賈當傳播妹、陪男客的影片，還有她與不明男子洗澡後的合照，讓他心灰意冷，讓人意想不到的是，賈竟化危機為轉機，辯稱傳播妹影片只是廣告，不明男子是前男友，要陳別亂想，並強調「始終是愛陳的」，還要陳拿出實際行動證明二人「情比金堅」。

▲▼【辣手網紅詐粉絲2】幫還250萬才能看她穿性感睡衣　每次見面媽媽都超巧現身壞好事。（圖／鏡週刊提供）

▲陳男拾獲賈曈曈遺落的ATM明細，發現她有287萬元存款。（當事人提供）

被愛情沖昏頭的陳，10月中以刷卡方式在直播平台儲值210萬元，還向友人借了40萬元，湊足250萬元「違約金」給賈。陳表示，賈拒收現金，要他把錢儲值到平台，以「斗內」的方式幫她，應是刻意營造「粉絲送禮」「你情我願」的情境，以便脫罪，雖然他也曾質疑，但因賈一再保證會嫁給他，還說會搬到高雄跟他同居，一時意亂情迷，才會被她所騙。

▲▼【辣手網紅詐粉絲】前JKF女郎持毒才遭逮　他控賈曈曈「愛情詐騙」400萬。（圖／鏡週刊提供）

▲陳男指控，賈曈曈（左）與母親（右）2人一搭一唱，聯手詐騙。（翻攝曈曈tonetone臉書）

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