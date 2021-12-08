E奶辣模持毒被逮「疑想栽贓他」　賈曈曈4個字讓孝子夢醒

▲寫真女郎賈曈曈臉蛋甜美、身材火辣，擁有眾多粉絲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名寫真女郎賈曈曈2週前才因持有毒品被逮，引發關注，案發後本刊又接獲投訴，指她透過IG及直播「愛情詐騙」多名粉絲，謊稱積欠大筆債務，要粉絲男友幫她「贖身」。其中一名家住高雄的陳姓男子，只跟她牽過2次手、拍過1張頭靠肩的合照，就被騙了400多萬元，他不甘受騙，提告詐欺，賈持毒被捕時，就是約他北上談和解，還好當時陳沒有立刻現身，否則恐怕一起被逮。

賈曈曈得手400多萬元後，開始疏遠陳男，陳驚覺被騙，到高雄市警局鳳山分局對賈提告詐欺，後來案件移轉給賈居住地的新北市警局海山分局，警方發函維納斯直播，要求提供賈的帳號金流，賈曈曈才主動聯繫陳男，要求見面談和解。

「搞不好那天是要設局陷害我！」陳男告訴本刊，賈曈曈約他11月24日凌晨0點30分見面，他提早半小時抵達，並在附近觀察，發現周邊有其他不明人士，因此不敢輕舉妄動；不久，3輛警方巡邏機車突然抵達現場。陳說：「看來似乎是早就安排好的，如果當時我已經跟她碰面，她把毒品丟在我車上，那我跳到黃河也洗不清。」

▲陳姓男子只跟賈曈曈牽過2次手、拍過1張合照，就被騙了4百多萬元。

賈曈曈交保後，又約陳在便利商店見面，一開口就要陳寫和解書，陳要求核對內容，賈則反問：「我們是情侶，為什麼要核對？」並打起悲情牌說：「毒品案爆發後，我什麼都沒有了，只剩你一個人，你還會像以前一樣愛我嗎？」說完，她開始流淚，並希望陳抱抱她。

陳男雖心疼賈曈曈，但一看到和解書，當場傻眼，因為內容是「無償和解」，也就是賈不用還他一毛錢，陳無法接受，雙方不歡而散。

▲賈曈曈（左）嚮往演藝圈，曾上過不少綜藝節目。（翻攝國光幫幫忙YouTube）

為了討回被騙走的4百多萬元，陳男決定留在板橋，睡在車上，在賈家門外守候。12月2日凌晨5點，陳看見賈搭車返家，回家前賈先到便利商店領錢，陳見她走路搖搖晃晃，伸手勾住她的肩膀，賈回頭發現是陳，一度想要落跑，後來突然蹲下，並呼叫母親。

接著，賈曈曈問陳：「你幹嘛？我被你摔得很痛！」陳回：「別亂講！我只是輕輕碰妳，妳就跌倒了！」賈隨即要陳「別再監視她」，陳則質問：「400多萬元如何處理？」賈氣呼呼地回：「為什麼要處理？」接著甩門回家。

事後，陳回到便利商店買飲料，結果發現賈曈曈隨手丟棄的ATM明細，一看嚇了一跳，原來帳戶餘額超過280萬元，跟她哭窮的形象完全不同。

▲賈曈曈在維納斯直播（圖）擔任直播主，與粉絲互動。（翻攝維納斯直播官網）

陳男告訴本刊，他跟賈曈曈「交往」半年，只牽過2次手，拍過1張頭靠肩的合照，賈騙到錢後，翻臉不認人，他把二人的合照放在IG上，還被賈帶風向指他是瘋狂粉絲、騷擾她。

陳男透露，曾拾獲賈曈曈遺落在車上的手機，從通訊軟體的對話中發現，她同時與多名攝影師、粉絲交往，這些人恐怕跟他一樣，都落入愛情陷阱而不自知，他現在醒了，也呼籲其他受害者認清事實，別再繼續當肥羊。

針對陳姓男子的指控，本刊致電賈曈曈，她手機未開、訊息未回，本刊另在其臉書、IG及LINE帳號，以私訊方式向她查證，但至截稿前尚未獲得回應。

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