　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

E奶辣模持毒被逮「疑想栽贓他」　賈曈曈4個字讓孝子夢醒

▲▼【辣手網紅詐粉絲3】遭控錢騙到手就翻臉　賈曈曈4個字讓「火山孝子」清醒了。（圖／鏡週刊提供）

▲寫真女郎賈曈曈臉蛋甜美、身材火辣，擁有眾多粉絲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名寫真女郎賈曈曈2週前才因持有毒品被逮，引發關注，案發後本刊又接獲投訴，指她透過IG及直播「愛情詐騙」多名粉絲，謊稱積欠大筆債務，要粉絲男友幫她「贖身」。其中一名家住高雄的陳姓男子，只跟她牽過2次手、拍過1張頭靠肩的合照，就被騙了400多萬元，他不甘受騙，提告詐欺，賈持毒被捕時，就是約他北上談和解，還好當時陳沒有立刻現身，否則恐怕一起被逮。

賈曈曈得手400多萬元後，開始疏遠陳男，陳驚覺被騙，到高雄市警局鳳山分局對賈提告詐欺，後來案件移轉給賈居住地的新北市警局海山分局，警方發函維納斯直播，要求提供賈的帳號金流，賈曈曈才主動聯繫陳男，要求見面談和解。

「搞不好那天是要設局陷害我！」陳男告訴本刊，賈曈曈約他11月24日凌晨0點30分見面，他提早半小時抵達，並在附近觀察，發現周邊有其他不明人士，因此不敢輕舉妄動；不久，3輛警方巡邏機車突然抵達現場。陳說：「看來似乎是早就安排好的，如果當時我已經跟她碰面，她把毒品丟在我車上，那我跳到黃河也洗不清。」

▲▼【辣手網紅詐粉絲3】遭控錢騙到手就翻臉　賈曈曈4個字讓「火山孝子」清醒了。（圖／鏡週刊提供）

▲陳姓男子只跟賈曈曈牽過2次手、拍過1張合照，就被騙了4百多萬元。

賈曈曈交保後，又約陳在便利商店見面，一開口就要陳寫和解書，陳要求核對內容，賈則反問：「我們是情侶，為什麼要核對？」並打起悲情牌說：「毒品案爆發後，我什麼都沒有了，只剩你一個人，你還會像以前一樣愛我嗎？」說完，她開始流淚，並希望陳抱抱她。

陳男雖心疼賈曈曈，但一看到和解書，當場傻眼，因為內容是「無償和解」，也就是賈不用還他一毛錢，陳無法接受，雙方不歡而散。

▲▼【辣手網紅詐粉絲3】遭控錢騙到手就翻臉　賈曈曈4個字讓「火山孝子」清醒了。（圖／鏡週刊提供）

▲賈曈曈（左）嚮往演藝圈，曾上過不少綜藝節目。（翻攝國光幫幫忙YouTube）

為了討回被騙走的4百多萬元，陳男決定留在板橋，睡在車上，在賈家門外守候。12月2日凌晨5點，陳看見賈搭車返家，回家前賈先到便利商店領錢，陳見她走路搖搖晃晃，伸手勾住她的肩膀，賈回頭發現是陳，一度想要落跑，後來突然蹲下，並呼叫母親。

接著，賈曈曈問陳：「你幹嘛？我被你摔得很痛！」陳回：「別亂講！我只是輕輕碰妳，妳就跌倒了！」賈隨即要陳「別再監視她」，陳則質問：「400多萬元如何處理？」賈氣呼呼地回：「為什麼要處理？」接著甩門回家。

事後，陳回到便利商店買飲料，結果發現賈曈曈隨手丟棄的ATM明細，一看嚇了一跳，原來帳戶餘額超過280萬元，跟她哭窮的形象完全不同。

▲▼【辣手網紅詐粉絲3】遭控錢騙到手就翻臉　賈曈曈4個字讓「火山孝子」清醒了。（圖／鏡週刊提供）

▲賈曈曈在維納斯直播（圖）擔任直播主，與粉絲互動。（翻攝維納斯直播官網）

陳男告訴本刊，他跟賈曈曈「交往」半年，只牽過2次手，拍過1張頭靠肩的合照，賈騙到錢後，翻臉不認人，他把二人的合照放在IG上，還被賈帶風向指他是瘋狂粉絲、騷擾她。

陳男透露，曾拾獲賈曈曈遺落在車上的手機，從通訊軟體的對話中發現，她同時與多名攝影師、粉絲交往，這些人恐怕跟他一樣，都落入愛情陷阱而不自知，他現在醒了，也呼籲其他受害者認清事實，別再繼續當肥羊。

針對陳姓男子的指控，本刊致電賈曈曈，她手機未開、訊息未回，本刊另在其臉書、IG及LINE帳號，以私訊方式向她查證，但至截稿前尚未獲得回應。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導
【辣手網紅詐粉絲】前JKF女郎持毒才遭逮　他控賈曈曈「愛情詐騙」400萬
【辣手網紅詐粉絲1】抵押土地為直播正妹贖身　他砸百萬只換來超商前見一面
【辣手網紅詐粉絲2】幫還250萬才能看她穿性感睡衣　每次見面媽媽都超巧現身壞好事

 

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
E奶辣模聯手媽媽詐孝子！牽手合照就拐400萬　釣凱手法曝光
今晨10.4度！冷空氣帶雨變天時間曝　下周恐有新颱
Omicron憂慮緩和！美股勁揚492點　那斯達克漲逾3%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

企業千金淪小三！陪泡「已婚百億小開」全直擊　囂張侵門踏戶

E奶辣模持毒被逮「疑想栽贓他」　賈曈曈4個字讓孝子夢醒

女學生交往班導14年分手　傳訊正宮內容曝！被求償100萬

E奶辣模聯手媽媽詐孝子！牽手合照就拐400萬　釣凱手法曝光

E奶持毒女模「賈曈曈」又出包！　火山孝子再控愛情詐騙400萬

三總集體回扣案「牙科主任、教授」涉案　檢調諭令8被告交保候傳

三總集體回扣案3波大搜索　7牙醫遭約談「主任與教授都涉案」

涉貪7萬4千多元　屏東縣議會代理祕書長吳松薰遭判1年徒刑

獨／林秉樞求關說周刊對象還有他　前蘋果總主筆卜大中這樣說

獨／公路總局無法證實改林秉樞WIKI　編輯紀錄超打臉洩底

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

新娘備情歌驚喜「婚禮暖聲獻唱」　一字一句唱心坎！新郎感動秒落淚

頑童大淵升格當爸！密婚6年女友　曝「母子平安」：我要去當超級奶爸

企業千金淪小三！陪泡「已婚百億小開」全直擊　囂張侵門踏戶

E奶辣模持毒被逮「疑想栽贓他」　賈曈曈4個字讓孝子夢醒

女學生交往班導14年分手　傳訊正宮內容曝！被求償100萬

E奶辣模聯手媽媽詐孝子！牽手合照就拐400萬　釣凱手法曝光

E奶持毒女模「賈曈曈」又出包！　火山孝子再控愛情詐騙400萬

三總集體回扣案「牙科主任、教授」涉案　檢調諭令8被告交保候傳

三總集體回扣案3波大搜索　7牙醫遭約談「主任與教授都涉案」

涉貪7萬4千多元　屏東縣議會代理祕書長吳松薰遭判1年徒刑

獨／林秉樞求關說周刊對象還有他　前蘋果總主筆卜大中這樣說

獨／公路總局無法證實改林秉樞WIKI　編輯紀錄超打臉洩底

哈利波特主角群都來了！20週年《重返霍格華茲》　卡司獨缺J.K羅琳

台南凌晨現「排隊買房」人潮　30人熬通宵為了搶一屋

企業千金淪小三！陪泡「已婚百億小開」全直擊　囂張侵門踏戶

《犀利人妻》隔11年！隋棠、溫昇豪續前緣　合作新戲「造型曝光」

模特兒轉戰本土劇爆紅翻身！　男星3年拍3部戲「爽買3000萬豪宅」

超有原則「不輕易曖昧」星座Top 3！　第一名人間寶物，亂撩會踢鐵板

峽谷「高空繩索婚禮」吸兩億人搶看　500英尺高空命懸一線

美參眾兩院達共識　助台發展不對稱防衛能力

不滿員工太常尿尿！　總經理廁所前裝監視器抓「薪水小偷」

雪碧搶人老公！惡劣行徑曝　正宮「慘遭騙去陪酒」月入2萬苦養3子

鳳梨合體罔腰！雙方「最新關係」曝　臭臉無奈：見到她都沒什麼好事

社會熱門新聞

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

獨／公路總局無法證實改林秉樞WIKI

獨／林秉樞求關說周刊對象還有他！

三總集體回扣案　7牙醫同遭約談

林秉樞憑什麼行情那麼好？小肉鎚姐姐曝把妹技巧

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

林秉樞藏圖破1.2萬　檢方聲明

快訊／新北又有超商女店員被打

麻豆交流道下死亡車禍司機稱不知撞到人

屏縣議會代理祕書長吳松薰涉貪被判刑1年

更多熱門

相關新聞

直擊楊謹華辦慶生趴「賓客超大咖」

直擊楊謹華辦慶生趴「賓客超大咖」

楊謹華與一群同為射手座好友每年12月辦慶生趴已行之有年，今年年中社交圈聚會被疫情搗亂，歲末年終有機會相聚，眾人無不踴躍出席，湊出一個25、6人左右的大聚會。楊謹華在《華燈初上》每晚周旋於酒客之間，又要面對小姐間的宮心計宮鬥，更與林心如翻臉「撕逼」，還好這晚餐敘面對的都是知心好友，大家享受美食美酒，吃飽飯還大唱卡拉OK，洋溢著一片歡樂氣氛。

E奶辣模聯手媽媽詐孝子！牽手合照就拐400萬

E奶辣模聯手媽媽詐孝子！牽手合照就拐400萬

持毒女模「賈曈曈」又出包！　火山孝子再控愛情詐騙400萬

持毒女模「賈曈曈」又出包！　火山孝子再控愛情詐騙400萬

報導不倫戀　《鏡週刊》須賠30萬確定

報導不倫戀　《鏡週刊》須賠30萬確定

林秉樞攀附「富可敵國貴婦」手法曝　她先生是C董

林秉樞攀附「富可敵國貴婦」手法曝　她先生是C董

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

熬夜傷肝？醫揭「爆肝真正5原因」致死率高

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

父親一個月前過世　高二生擺攤養家遭檢舉

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

已婚女演員被爆睡完就翻臉！　小王崩潰：說我是ATM

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

金門見4公尺巨蟒！他拜拜完超開心：帶財

大量小額「洗發票」不能兌獎！明年1月上路

美術生「自畫像」爆紅　師見「本尊」給0分

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

「熊大兔兔聖誕貼圖」LINE免費下載　傳送門曝

8旬翁收包裹回家路上猝死　妻求償200萬

好市多驚見「肉色撲滿」她超害羞！網笑：不可以色色

T妹「每2個月換車」曬澳洲豪宅：人生就要享受

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面