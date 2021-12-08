汐止5車連環撞！酒駕男精神不濟釀禍　2車遭夾擠成廢鐵

▲吳姓駕駛酒後上路因未注意車前狀況肇事，總計追撞前方4車造成2名駕駛送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

8日清晨7時56分許，新北市汐止區南港隧道旁台北往基隆方向發生5車連環追撞的交通事故！警方調查一名酒駕男子開車從大同路1段90號附近往基隆方向行駛，駕駛未注意前車狀況，撞擊前方車輛，結果造成5台自小客車追撞，該起追撞意外事故共計造成2名自小客車駕駛受傷送醫，警方發現涉嫌酒駕肇事的吳姓男子，酒測值高達0.83mg/l，將他依觸犯公共危險罪嫌移送。

▲吳姓駕駛酒後上路因未注意車前狀況肇事，總計追撞前方4車造成2名駕駛送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示：經員警到場處理，發現是駕駛吳男（26歲）酒後駕駛自小客車，沿大同路一段90號前往基隆方向行駛，吳因精神不濟未注意車前狀況，撞擊前方行駛中車輛，造成前方5台自小客車發生追撞。

追撞車禍造成第5車駕駛洪男（56歲）頭部擦傷、第4車駕駛陳女（43歲）頸部扭傷，2人均由救護車送汐止國泰醫院就醫，其餘1～3台自小客車駕駛並未受傷。肇事駕駛吳男酒測值高達0.83mg/l，吳本身眼睛瘀傷、左肩擦傷不需就醫，全案依交通事故程序及酒駕公共危險罪辦理。

汐止警方表示，目前已將事故車輛移置路邊後交由拖吊車拖離，並開放雙線通行，交通恢復順暢。

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