酒駕逆向遭攔　他嗆警「嫩鳥就是這樣子」判拘20天

▲張姓男子不但酒駕上路，還逆向行駛遭巡邏員警攔下，未料張男竟因此心生不滿，辱罵員警「嫩鳥就是這樣」。（圖／示意圖，與本案無關／警方提供）



記者林冠吟／桃園報導

桃園一名張姓男子去年12月晚間酒駕逆向，被路過巡邏員警攔下，熟知張男竟因此心生不滿，當場辱罵員「嫩鳥就是這樣子」，事後不但被員警依公共危險罪送辦，還多了吃上一條妨害公務。桃園地院審理後，依侮辱公務員罪，判張男拘役20日，得易科罰金。

張姓男子去年12月晚間11點，不但酒後駕車上路，還因為逆向行駛而被巡邏員警攔下，豈知張男遭攔檢後竟對員警心生不滿，以輕蔑口吻辱罵2名員警「嫩鳥就是這樣子」，事後不但被依公共危險罪送辦，經法院判刑確定，還多吃上一條妨害公務罪。

庭審時，張男坦承確實有向員警表示「嫩鳥就是這樣子」，但強調自己的意思是指「菜鳥」，嫩鳥就是菜鳥，菜鳥有新員工比較不懂之意。但桃園地院審理後認為，張男有指涉兩名員警經驗不足、行止失措，依當時情境與社會通念來看，張男的行為足以貶意2名員警依法執行職務之形象，並使員警感到難堪，依辱罵公務員罪，判處張男拘役20日，得易科罰金。

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