水泥預拌車搶轉內側道狠撞小黃　汐止大同路一度塞爆

記者張君豪／新北報導

7日下午14時50分左右，新北市汐止區大同路一段發生一起大型水泥預拌車搶轉內側車道，不慎與直行計程車發生嚴重碰撞意外，直行的計程車無故遭預拌車撞擊，整輛車卡在車頭與中央分隔島上，所幸兩車駕駛並未受傷，但這起車禍橫阻大同路整個車道，汐止警方緊急到場疏導車流。

▲汐止區大同路7日下午發生一起水泥預拌車衝撞計程車的車禍意外。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區大同路7日下午發生一起水泥預拌車衝撞計程車的車禍意外。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，根據社后所轄區警員到場了解，駕駛水泥預拌車的陳姓駕駛（64歲）當時在加油站加油，完畢後陳姓駕駛直接使出加油站並搶轉內側車道，當時在內側車道直行的計程車司機侯男（66歲）整輛車被撞上分隔島動彈不得。警方到場施與酒測，兩人酒測值均為0，全案依交通事故處理程序進行後續調查。

汐止警方表示：有關違規自用大貨車汽車駕駛人爭道行駛，警方依道路交通管理處罰條例第45條第1項第12款，任意駛出邊線，或任意跨越兩條車道行駛，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。

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