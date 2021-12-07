3度酒駕拒繳罰款21萬元　執行署這個動作讓他嚇到馬上繳清　

▲劉家人繳清罰金。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名劉姓男子(52歲)，目前在北部工作，2020年間有3次酒駕記錄，被吊照後仍再酒駕遭罰21萬，以公共危險罪送辦、但他只繳清被起檢察官訴的6萬元，行政執行署彰化分署將他北斗鎮的不動產「查封」拍賣，劉男發現房子恐怕不保，馬上在11月底繳清所欠的15萬罰鍰。

彰化分署主任執行官胡天賜表示，劉男自2020年起有3次酒駕被警方查獲的紀錄。前面2次酒駕分別在新北市及桃園市被警方查獲，雖然未達公共危險罪（酒精濃度低於0.25）的標準，但也分別被裁罰了3萬元及12萬元的罰鍰，他的汽車駕照也因此而被吊銷。同年12月間在新竹繼續酒駕，酒精濃度超過0.25％，當場因為5年內第3次酒駕被裁罰21萬元，另外又因公共危險罪被移送到新竹地檢偵查，最後得到緩起訴，但必須支付公庫6萬元。

▲彰化分署執行查封登記不動產。（圖／彰化分署提供）

胡天賜表示，劉男雖然繳納了檢察官緩起訴的6萬元，但並未繳納上述的交通罰鍰。因此被新竹區監理站移送到彰化分署執行，發現他在北斗鎮的住所登記在他的名下，因此在10月26日查封登記他名下的不動產，準備進行拍賣。

劉男發現自己的房子可能不保，立即於今年11月底繳清所欠的15萬罰鍰。彰化分署也隨即在11月30日發函撤銷查封登記，並於12月3日親自將撤銷查封函文送到他在北斗的住處。

彰化分署表示，法務部行政執行署自今年11月15日起至明年1月28日止，對於交通事件罰鍰及國道通行費案件，正進行為期2個月的加強執行專案。彰化分署則以這位劉姓義務人的案例呼籲社會大眾，酒駕不但會被裁處高額罰鍰、要被吊銷駕照、要入獄服刑，甚至連自己的房子都有可能被賣掉，請別以身試法。