隨到隨打！新北疫苗接種站下午進駐板橋大遠百

▲新北機動疫苗接種站，8日將下午將前進板橋大遠百設站。（圖／新北衛生局提供）



記者楊蕓／新北報導

為鼓勵民眾接種疫苗提升保護力，新北市前進大型活動、百貨賣場設置「機動疫苗接種站」，8日將下午將前進板橋大遠百設站，9日則前進家樂福板橋店、10日在家樂福新店店，尚未完成兩劑疫苗接種的民眾只要攜帶健保卡、小黃卡前往，不需預約就能隨到隨打。

新北市設置機動疫苗接種站，5日起進駐新北耶誕城、6日在全聯板橋大觀店、板橋車站B1，7日在IKEA宜家家居新莊店陸續設置接種站。衛生局長陳潤秋8日在市政會議中表示，經統計，板橋車站昨天施打200人，其中高達50％是施打第一劑疫苗，IKEA施打約300人，約有52%是施打第一劑。

新北市長侯友宜表示，看起來機動接種站的設置不但有必要，且表現亮眼，昨天板橋車、IKEA有50%是施打第一劑，耶誕城接種站首日施打，也有26%是施打第一劑。顯現還有很多人沒打第一劑，他認為，機動疫苗接種站只要有需要還是要設置，這才是正向推動的方向，也希望接下來第三劑疫苗該打的還是要打好。

衛生局指出，12月8日(三)板橋大遠百、12月9日(四)家樂福板橋店、12月10日(五)家樂福新店店的機動疫苗接種將陸續開打，呼籲還沒完成兩劑疫苗接種的民眾攜帶健保卡及小黃卡前往接種疫苗，不需預約隨到隨打。

此外，12月7日至9日一連3天，新北市機動疫苗接種站推出每天限量100份暖心實用好禮，內有新北專用垃圾袋、口罩、清潔海綿、隔熱墊、面紙、環保購物袋等貼心小物組合，各接種站還會隨時出現不同驚喜。