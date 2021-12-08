AZ+AZ最可能破口！最新混打數據出爐　醫籲接下來就打這疫苗

記者陳俊宏／綜合報導

草屯療養院醫師沈政男表示，如果將來出現疫苗破口，AZ+AZ就是最有可能之處，「所以說不管你已打兩劑AZ，或者至今只打一劑，接下來就去打莫德納吧。」

▼最新混打數據出爐。 （點圖可放大／沈政男授權提供）



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沈政男在臉書說，指揮中心指揮官陳時中7日說，已有兩個潛伏期沒有本土個案，達到清零標準；請問是誰在6月跟大家說疫情可以樂觀，清零絕對可能？電磁紀錄斑斑可考，將來都會化成歷史紀錄，「說什麼，喔，專業背景如何又如何才能講疫情、談疫苗！歹勢，誰能說得準確，誰就是專家。」

沈政男指出，國際權威期刊《刺胳針》（The Lancet）最新文章，乃著名英國Com-Cov計畫關於混打的研究成果，講了好久，終於發表了，結論就是AZ+莫德納的抗體，是AZ+AZ的10.2倍，「台大做出5倍，其實是10倍」；BNT+莫德納是BNT+BNT的1.3倍。

▼台灣COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率第1劑78.23%、第2劑61.34%。（圖／記者屠惠剛攝）



沈政男提到，至於AZ+NVX（次蛋白疫苗），還記得前幾天AZ+高端的數據嗎？都是AZ+AZ的2.8倍；至於BNT+NVX，則是只有BNT+BNT的0.5倍，也就是說，沒必要用AZ混打高端啦，要混打就打mRNA疫苗。

沈政男認為，當然這些數據已經改變不了大局，因為台灣已有將近700萬人打了兩劑AZ，「你看，莫德納竟然打不完，就要拿去XX了。因為官方從來沒有鼓勵混打，反而一直強調，『喔，有打就好，打什麼都差不多』。」

「拜託，差多了！如果將來出現疫苗破口，AZ+AZ就是最有可能之處。」沈政男表示，所以說不管你已打兩劑AZ，或者至今只打一劑，接下來就去打莫德納吧；現在AZ+AZ的第三劑只能打半量莫德納，其實應該開放AZ+AZ的第三劑打全量莫德納，因為從頭到尾只有半量莫德納，保護力夠嗎？

▼沈政男認為，「不管你已打兩劑AZ，或者至今只打一劑，接下來就去打莫德納吧。」（圖／記者李毓康攝）



沈政男指出，南非7日新增降到6000多例，這是怎麼回事？是不是還會衝上去，猶待觀察；至於住院與死亡仍是偏低，因此Omicron會不會成為輕症感染，目前看起來頗有可能。

沈政男說，現在回顧5月中旬以來的疫情演變，台灣何以能夠清零？不是因為疫苗，一支都不是，而是靠著非藥物防疫手段，這才是台灣最重要的防疫本錢；如果Omicron造成疫苗突破感染與再感染，台灣仍要靠著強大的非疫苗防疫體系，將病毒壓制下來。

►本文獲得沈政男醫師授權。