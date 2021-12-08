陸本土新增44例　浙江3天內驗出18例陽性...無症狀者曾赴西湖旅遊

▲浙江本土疫情驟現，民眾透過防疫人員將物資送進封閉區。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國衛健委今（8）日公布，12月7日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例74例。其中，本土病例44例（內蒙古、浙江、黑龍江、上海），境外輸入病例30例。本輪疫情由內蒙古爆發後逐漸南移，浙江在3天內驗出18例陽性反應，還有無症狀感染者到過遊客眾多的西湖旅遊，引起官方高度重視。

▲紹興進行大規模核酸檢測。（圖／CFP）

本土疫情方面，新增的44例確診者分布於內蒙古（呼倫貝爾市34例）；浙江（寧波市5例、杭州市2例、紹興市1例）；黑龍江（哈爾濱市1例）及上海（浦東新區1例）。

受疫情蔓延影響，浙江省衛健委主任張平表示，12月5日至7日，浙江發生3起本土疫情，「截至7日9時，3起疫情累計報告陽性感染者18例，包括確診病例6例，確診病例均為輕型，無症狀感染者5例，初篩陽性7例。」

▲杭州無症狀感染者曾赴西湖旅遊，引起官方高度重視。（圖／CFP）

值得注意的是，杭州新增的一名無症狀感染者曾於5日前往西湖遊玩，期間也在湖畔名店「蘇小柳」用餐，其餘兩名無症狀感染者也到過人流聚集的超市購物或餐廳吃飯。張平表示，浙江發生的3起疫情首發病例均為主動檢測和排查中發現，其餘15名篩查出的陽性感染者，均為隔離管控人群或重點區域管控人員中發現。

根據流調足跡結果顯示，寧波鎮海疫情為獨立的一起疫情，與紹興上虞、杭州蕭山疫情無本地關聯。上虞、蕭山疫情則具有高度的關聯性。