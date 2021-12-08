打疫苗才能上班！　洛杉磯113名消防員被放無薪假

▲洛杉磯當局規定所有政府雇員一律打疫苗才能工作。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電

洛杉磯當地媒體報導，洛杉磯市消防局（LAFD）今天宣布，有113名消防員因為無法配合疫苗政策，即日起放無薪假。

洛杉磯市政府8月下達命令，要求所有政府雇員必須施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，除非有醫療或宗教理由提出特殊申請，無法配合者到了12月18日將面臨解雇。

洛杉磯市消防局11月通知222名未打疫苗的消防員，除非提出特殊理由，否則就放無薪假。一名消防局發言人今天表示，仍有113名消防員無法配合，即將暫時離開工作，可用休假或加班時數折抵薪資。

洛杉磯市消防員工會對此發出公告表示，儘管對於這個結果感到失望，但工會仍持續奮鬥，保護所有工會成員的權益。

消防員工會日前曾向法院申請禁制令，阻止市政府的這項疫苗強制令實施，工會主張這道命令可能造成數百名消防員放無薪假，影響消防安全。

不過法官認為，疫情更會影響消防隊運作，已有2名洛杉磯消防員染疫過世的情況下，就算所有未打疫苗的消防員全數放無薪假，也不影響現有任務的派遣，因此沒有通過工會申請的禁制令。

消防局新聞稿指出，沒打疫苗而放無薪假的人數每日不同，陸續有消防員前往施打疫苗。洛杉磯市消防及急救人員總數超過3340人，近日新聘54人，另一批新人將在3月上線。