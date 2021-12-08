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今年最亮彗星雷納德現身　近肉眼可見、錯過再等8萬年

▲▼今年最亮彗星雷納德現身，接近肉眼可見。（圖／台北天文館提供）

▲今年最亮彗星雷納德現身，接近肉眼可見。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

編號C/2021 A1（Leonard，雷納德）是今年被天文界發現的第一顆彗星，台北天文科學教育館指出，雷納德彗星在將近一年後，已經從木星軌道附近運行到最接近地球和太陽的位置，12月12至14日是最亮時間，亮度可望升高到4等左右，接近肉眼可見程度，也是今年最亮的一顆彗星，錯過之後，大約8萬年後或許有機會再看見它。

台北天文館表示，雷納德是一顆長週期彗星，今年1月3日被G.J.倫納德在萊蒙山天文台發現，是今年最亮的一顆彗星，而從1935年以來，大約只有50顆彗星亮度達到4等，平均來說，每2年左右才有機會看見一顆如雷納德彗星這麼亮的彗星。

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▼今年最亮彗星雷納德現身，接近肉眼可見。（圖／台北天文館提供）

▲▼今起到13日為C/2021 A1彗星最佳觀賞時機。（圖／台北天文館提供）

雷納德彗星預計在下週日（12/12），以大約3490萬公里的距離通過近地點，天文館分析，這是最亮的時候，而明年1月3日通過近日點之後，將逐漸遠離地球，若幸運的話，大約8萬年後，或許有機會再看見它。

天文館表示，根據推算，12月12日至14日為雷納德彗星最亮的時間，亮度可達4等左右，在肉眼可見範圍內，但此時因彗星與太陽的角距離很小而難以觀賞，應把握在此前、後數日觀賞最為適合，而要注意的是，由於彗星是亮度瀰散的星體，看起來像是白白霧狀類似棉花糖星體，故實際觀看時會比預測亮度暗一些。

若民眾要觀賞，台北天文館建議，可選擇在光害較少的東或西方地平線無遮蔽郊區，在12月12日之前，約清晨5時左右，可朝東方低空，在12月14日之後，則是傍晚約18時左右，朝西方低空，以雙筒望遠鏡輔助搜尋觀賞。

▼雷納德彗星進入最佳觀賞時機。（圖／南瀛天文館提供）

▲▼C/2021 A1進入最佳觀賞時機。（圖／南瀛天文館提供）

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