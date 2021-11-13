82年來最大！今年壓軸天文秀「月偏食」下週五登場

▲今年最後一次月食下週五登場。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

天文迷注意了！今年最後一場天文大秀「月偏食」，將在下週五（19日）傍晚登場，台北天文館指出，雖是月偏食，但幾乎是「全食」程度，也是82年來，台灣可見食分最大的月偏食，因為是「月出帶食」，當天傍晚17時3分，月球從東方升起時恰好「食甚」，數分鐘後日落，民眾將可看見深紅色滿月從地平線升起的奇異壯觀景象，錯過這次，要等到明年11月8日。

台北天文館指出，這次月偏食，台灣可見「月出帶食」，下週五17時3分，月球從東北東方升起時剛好是「食甚」，2分鐘後日落，整個月球也浮出地平線上，所以民眾若在東方無遮蔽處，將可看見深紅色滿月自地平線緩緩升起奇景。

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▲下週五月偏食為82年來，台灣可見食分最大的月偏食。（圖／台北天文館提供）

而隨著暮色漸深，月亮也逐漸離開地球本影而恢復光明，到18時47分復圓，共歷時1小時44分，20時6分為半影食終，在此前會見到滿月亮度比平常稍暗。

▲下週五登場月偏食的變化時間。（圖／台北天文館提供）

若是民眾要觀賞這次月偏食，台北天文館建議，到東方幾乎無遮蔽的地點，才有機會看到較完整過程，而月食現象可僅用肉眼觀賞，若配合雙筒及小型望遠鏡或攝影，可觀察到更多月食細節變化，也提醒民眾要注意保暖。

台北天文館表示，月食並非罕見天象，以本影月食來說，全球每年最多可發生3次，而21世紀共有228次月食，包括月全食85次(37%)、月偏食57次(25%)、半影月食86次(38%)；台灣可見其中的161次，包括月全食63次(39%)、月偏食38次(24%)以及半影月食60次(37%)，可以全程觀賞全食階段最精彩「紅月亮」奇景的有41次，但也有13次完全看不到全食，甚至只能看到半影食的階段。

▼今年最後一次月食下週五登場，圖為之前的月落帶食。（圖／台北天文館提供）