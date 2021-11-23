2022重要天象時程＋焦點曝光　這個奇景千載難逢

▲「月全食掩天王星」為2022年最重要天文奇景，圖為月全食過程。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

2022年即將到來，明年天空依舊很熱鬧，讓觀星迷可大飽眼福，台北市立天文科學教育館指出，明年除了流星雨與行星合、衝等令人目不暇給的精彩天象外，還有一個千載難逢的天文奇景「月全食掩天王星」，可說是千載難逢，時間為明年11月8日，天文迷別錯過。

上週五（19日）傍晚，大家才欣賞過今年最後一場天文大秀「月偏食」，民眾看見深紅色滿月從地平線升起的奇異壯觀景象，而2021年也即將結束，台北天文館公布明年重要天象。

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天文館表示，明年11月8日將再度發生「月全食」，全食的「紅月亮」奇景持續近一個半小時，而且在全食階段還發生千載難逢的「月掩天王星」，全食下的紅月亮將遮蔽遠方的天王星，屆時民眾以雙筒或簡單的望遠鏡即可觀賞這極罕見的天象。

▼「月全食掩天王星」為2022年最重要天文奇景，圖為月掩天文星。（圖／台北天文館提供）

天文館說明，雖然未來10年間，台灣將可見7次月全食，月掩行星也有4次，但兩者同時發生則是絕無僅有，在測算精度內，「月全食掩行星」在台灣至少自西元1600年以來均未出現過，2125年5月的「月掩木星」雖發生於月食期間，但該次為不明顯的半影月食，提醒民眾可千萬別錯過這難得的天象奇景。

至於明年其他重要天象，天文館指出，明年流星雨盛況不減，年度三大流星雨中，1月3日極大的象限儀座流星雨及12月14日雙子座流星雨，預估均可達到每小時120顆以上，而且觀察條件良好，8月13日的英仙座流星雨雖也在每小時百顆以上，但受月光影響，可見數量會減少；另5月底將有一個名不見經傳的武仙座流星雨，則可能發生「流星暴」等級的爆發，屆時將會有更精確預報資料。

此外，天文館表示，行星也是明年天象主秀之一，明年12月8日，將發生暌違兩年多的「火星衝」，又亮又紅的火星將成為冬季的星空主角；在4、5月間，還將出現多次相距極近的「行星合」，其中又以5月1日相距僅0.25度的「金星合木星」最為吸睛，還有像是如木星與土星衝、金星西大距等，民眾別錯過了。