7萬年首見「神秘彗星」現身　錯過今生無緣再見

▲C/2021 A1進入最佳觀賞時機。（圖／南瀛天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

C/2021 A1（Leonard）是今年被天文界發現的第一顆彗星，台北天文科學教育館今（4日）指出，這顆彗星週期約7萬年，預計在12月13日最接近地球且最亮，之後逐漸遠離地球，所以現在起到12日之前是最佳觀賞時機，民眾在天亮前朝東方天空，使用雙筒望遠鏡，即可看到白白霧狀類似棉花糖星體，就是這顆彗星，民眾錯過這次，今生就沒機會再看到。

▼今起到13日為C/2021 A1彗星最佳觀賞時機。（圖／台北天文館提供）

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台北天文館表示，C/2021 A1是一顆長週期彗星，週期約7萬年，今年1月3日被G.J.倫納德在萊蒙山天文台發現，也是今年天文界發現的第一顆彗星，預計在本月13日最接近地球且最亮，將會是今年最明亮的彗星，預估亮度可達4等，比北極星的2等暗一些。

南瀛天文館則表示，C/2021 A1是今年第1顆發現的彗星，彗星名字中的C表示它是一顆非週期彗星或是週期超過200年以上，依照軌道參數估計，繞行太陽一圈需要7萬年；2021 A1代表發現的時間，2021是發現年份、A代表1月份的上半個月（A、B、C、D…依序每半個月為單位排列），數字1則是該時間段內發現的第一顆彗星。

台北天文科學教育館助理研究員李瑾指出，從今天起到12月13日，是觀賞C/2021 A1最佳時機，民眾在天亮之前，朝東方天空，使用雙筒望遠鏡，即可看到白白霧狀類似棉花糖星體，就是這顆彗星，由於週期長達7萬年，一旦錯過這次機會，今生就在沒機會看到。

▼今起到13日為C/2021 A1彗星最佳觀賞時機。（圖／台北天文館提供）

李瑾分析，在13日之後，比較適合觀賞時間，則是天黑之後朝西方天空觀賞，但由於C/2021 A1靠近太陽，加上受到太陽亮度影響，且逐漸遠離地球，亮度會降低，也會越來越模糊。