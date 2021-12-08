游盈隆示警民進黨公投六項不利　必將強烈動員否則無法扭轉乾坤

▲民進黨四個不同意公投說明會高雄場。（圖／民進黨提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

距離1218四大公投倒數10天，民進黨大動員各地開講訴求四個不同意，爭取民眾支持，不過，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，還有六項不利因素需留意，民進黨必將發動空前強烈動員，否則無法扭轉乾坤。

游盈隆一周前則表示，「如果說十一月是民進黨的歡樂時光（Happy hour)，一個容易且快活的階段（Easy phase），那麼，從現在到12月18日，將是逆勢攻堅最艱辛的階段」。

距離公投時程越接近，游盈隆則指出，民進黨還有六項不利因素需留意：

第一，民進黨提「四個不同意，台灣更有力」總訴求，結果二成八選民贊成，五成九不贊成；顯示這項中心訴求迄今沒有打動大多數選民的心。

第二，民進黨政府強力主打「反萊豬公投若過，會傷害台美關係」，結果只獲得三分之一選民共鳴，六成二不起共鳴。這意味著打「美國牌」沒什麼用。

第三，民進黨政府強力主打的另一項訴求「藻礁公投若過，三接遷址，台灣將有缺電的危機」，結果二成五選民相信，六成三選民不相信。這透露民進黨政府「缺電牌」也失靈。

第四，蔡總統整體聲望一個月內重挫近八個百分點，表示她的政策說服力將大打折扣。

第五，蘇內閣施政滿意度明顯下滑六個百分點，而且不滿意者比滿意者多1.2個百分點，這傳達了一個清楚的訊息，那就是，蘇內閣的公信力大不如前。

第六，也是最後，民進黨最新支持度26.3%，和上個月比，也呈現滑落的現象，而且創下2019年8月以來第三低的紀錄。

游盈隆強調，民進黨政府最後12天絕地大反攻，必將發動空前強烈動員，否則無法扭轉乾坤，但因為至少有這六項重大不利因素的存在，而倍感艱辛。結局如何？只有天知道。

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