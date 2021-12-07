「如果反美豬公投過了」　王美花：台灣真的是搬石頭砸自己腳

▲經濟部長王美花。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，7日邀請經濟部長王美花受訪，針對美國萊豬，以及能源相關的「三接」、「核四」議題做詳細的說明。王美花說，假設台灣的反美豬公投過了，任何一個會員國會說這個不符合規定，台灣真的是搬石頭砸自己的腳。

在節目中，王美花部長談到「台灣是外貿為導向」，對生意人來講，最重要的是信用，遵守國際貿易的規則；也因此，台灣在參與國際貿易組織時，「大家的規定要一致性」。

王美花說，台灣要加入CPTPP，當11個會員國都開放萊豬進口，假設台灣的反美豬公投過了，任何一個會員國會說這個不符合規定，台灣真的是搬石頭砸自己的腳。

王美花表示，美牛已經進口9年都沒有問題，就破除食安疑慮，美豬在台灣的市佔率只有1%多，「因為台灣人基本上就是吃台灣豬」，重點還是「誠信問題」。

王美花補充，台灣跟美國長期形成的信任感，去做生意，讓台美之間是高度互惠、互利；而台灣也可以在全球疫情嚴峻下，經濟呈現逆勢成長，出口連續19個月正成長。

對於經濟成長，王美花認為，經濟發展與供電需求是正相關，「台商回流後，用電穩定增加，半導體產業的用電量也是非常多」。北部用電量需求大增，南電北送可能在未來無法負荷，因此桃園的第三天然氣接收站可以解決北部電量的需求。

至於藻礁保護的問題，王美花解釋，「潮間帶的藻礁都沒有破壞」，現在的外推方案，已經推到距離岸邊1.2公里，也是環團給的意見。讓藻礁生態可以保留、供電可以穩定，更重要的是中南部的「燃煤機組」減少發電，減碳也降低空污。

王美花提及要將台積電留在台灣，甚至吸引其他跨國企業投資，穩定的電力，以及綠能都是能否與國際接軌的重要條件，核四目前不存在「重啟」的條件。

王美花認為，核四的不安全是眾所皆知的，面對台灣的電力問題，王美花部長重申「三接不能用核四來替代」。

最後，王美花也感嘆，「當了40年公務員，其實感觸很深」，以台灣產業對全球的貢獻，只因為被打壓，而不能參加任何的自由貿易協定，全世界只有台灣這麼委屈。她認為，要把前面的踏腳石墊好，年輕人才可以再往前走。