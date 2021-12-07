民進黨公投催票影片上線　6語言號召新住民投下「四個不同意」

▲民進黨釋出公投催票影片，召集新住民投下「四個不同意」。（圖／民進黨影片）



記者陶本和／台北報導

距公投投票倒數最後11天，民進黨婦女部7日下午於臉書宣傳新住民公投催票影片，以越南語、印尼語、馬來西亞語、泰語、柬埔寨語等多國語言，號召新住民朋友12月18日踴躍出門投票，並投下四個不同意。

婦女部主任許嘉恬表示，這支催票影片特別邀請來自馬來西亞的立法委員羅美玲、越南新住民陳凰鳳、印尼新住民洪晶晶、泰國新住民合瓊玲及柬埔寨新住民洪玉等，在投票最後關頭，以新住民最熟悉的母國語言，號召把台灣作為新故鄉的新住民朋友們於12月18日踴躍投票，為台灣及下一代投下四個不同意。

距離12月18日公投僅剩倒數11天，許嘉恬再次拜託所有女性朋友，不分族群、不分地域，為了自己、為了孩子、為了台灣，現在就開始動起來，打電話、傳訊息大力催票，拜託身邊的親朋好友12月18日一起出來投下四個不同意，讓台灣更有力。

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