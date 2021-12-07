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「可不可以摸一下」拐國中生進廁所　男被逮竟辯：他勾引我

▲桃園市曹姓男子愛慕同性但羞於外界異樣眼光，2009年至今年1月間，透過網路挑選喜愛類型未成年少年出遊，再以金錢誘騙發生性行為，檢警查出涉及195罪嫌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中一名男子明知少年為未成年人，一時色心頓起，竟將少年拐進殘障廁所，對其性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台中報導

台中一名姚姓男子去年12月在台中市某公園公共廁所內，看見當時年僅12歲、明顯為未成年之國中生，竟為逞一己私慾，將少年拐進殘障廁所內，對其強制猥褻得逞，所姓少年母親因找不到少年到處呼喊，才讓少年得以趁隙逃脫。台中地院審理後，依對未滿14歲男子犯強制猥褻罪，判姚男有期徒刑3年6月。

姚姓男子去年12月在台中某公園公共廁所晃蕩時，看見當時穿著運動服，明顯為未成年之少年，一時色心頓起，竟要求少年和他一起進入殘障廁所，詢問少年「可不可以摸一下」，並趁著少年因受到驚嚇不知該如何反應之際，趁隙對其強制猥褻得逞，所幸後來少年的母親因尋不到人，在外頭不斷呼喊少年的名字，才讓少年得以趁機逃脫。

姚男應訊時向檢警坦承確實有對少年強制猥褻得逞，但強調當天他是在公園找「男同志」，少年當天穿著日常休閒運動服，他不知道少年未滿14歲，何況當時2人曾四目相接，而少年上完廁所後又再度進入廁所，讓他認為少年是在吸引他的注意力，才會和他搭話，並一起進入殘障廁所，且事前他也有詢問少年意願，少年答以「嗯」才摸他等語。

少年則證稱，當天他在補習前先到公園上廁所，但姚男卻不斷問他「要不要聊天？」，並強調「沒有要對他做什麼」，後來再次進入廁所將門鎖上，也只是為了要躲避姚男，但沒想到姚男仍站在廁所外面，最後將他帶進殘障廁所內詢問他「能不能摸他？」，只是他當時呆住不知如何回應，才會讓姚男強制猥褻得逞。

台中地院審理後指出，少年當時年僅12歲，面對姚男突然問他「可不可以摸他」並對他強制猥褻得逞，心裡雖然感到厭惡極不舒服，但從當時情形來看，2人身高有相當大的差距，且2人所處空間為無燈光且已上鎖之殘障廁所來看，勘認少年當時無可能自行開門逃出，並處於無助、難以反抗、不敢反抗等情形。

法官表示，至於姚男辯稱他不知道少年未滿14歲等情形，從事發當天來看，少年不僅穿著學校運動服，還背有補習班書包等情形，且少年當時身高僅158公分，體重45公斤，怎麼看都不向成年人，因此不採信姚男的辯詞。

台中地院認為，審酌姚男先前有對少年猥褻與強制性交等前科來看，審酌姚男為圖一起私慾，竟在公園內隨機挑選未成年少年，利用被害人年紀尚輕，處事經驗欠缺等情事，將少年拐進殘障廁所內，對其猥褻得逞，對少年所造成危害非輕，且姚男先前也曾因類似案件經法院判決確定，可見其素行非佳，衡量姚男事後雖有意與少年和解但被拒，依對未滿14歲男子犯強制猥褻罪，判姚男有期徒刑3年6月。

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