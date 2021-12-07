台中確診船員Ct值曝光！「應是舊案」　羅一鈞：對社區威脅低

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增21例境外移入；指揮中心指揮官陳時中表示，境外新增成為「本年最高」。醫療應變組副組長羅一鈞說明，台中昨晚檢驗陽性已被送醫的船員Ct值為29～33間，目前研判應是舊案。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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台中市清水某社區昨夜救護車來回穿梭，衛生局上午證實，新增5例陽性個案，皆為境外移入，為孟加拉籍船員，其中4人已施打1至2劑新冠疫苗。但中午過後，衛生局長曾梓展說明5名船員的最新複驗結果，4人為陰性、1人為陽性，其中陽性個案IgG是會長期持續的抗體，代表感染久遠，應為舊案。

羅一鈞在疫情記者會上提到，21例境外移入中，有9人是印尼移工，其中5人為孟加拉籍船員，昨晚檢驗陽性後隨即前往醫院安排相關隔離治療，目前針對二採有4人陰性，另一位仍是陽性，Ct值高約為29~33間，而檢驗有抗體產生，研判應屬於舊案情形

羅一鈞指出，這5人在檢疫初期及期滿採檢皆是陰性，完成自主健康管理7天後，前往職場工作前須再做一次自費採檢被驗出確診，但病毒量偏低。他提及，過去偶爾也會看到陰轉陽，有陰陰陽陽的階段，後續會再追蹤病毒量變化，不過個案對社區威脅評估相當低。