「搖滾基隆大步走」跨年晚會　7分鐘璀璨震撼煙火秀迎新年

記者郭世賢／基隆報導

即將揮別2021年！基隆市政府今（7日）宣布，跨年晚會將於12月31日下午5點在基隆港西三倉庫旁停車場登場，由知名藝人艾力克斯和甜美精靈謝小柔同台主持，並以「搖滾基隆大步走」為主題，跨年煙火秀長達7分鐘，力邀創作比賽常勝軍楊肅浩與貝洛樂團擔任開場表演，並網羅「搖滾界的達文西」神棍樂團及金曲最佳樂團入圍的TRASH擔綱壓軸表演，共12組金曲金音實力派樂團組成最潮樂團陣容。

▲「搖滾基隆大步走」跨年晚會。（圖／基隆市政府提供，下同）

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林右昌表示，基隆市政府自2014年起號召獨立樂團參與基隆跨年晚會演出，成功打造了基隆跨年樂團的特色，也讓基隆的跨年晚會成為培養獨立樂團跟創作者的重要舞台，今年共有12組團隊參與。他說，今年不僅有絕對讓大家耳目一新的煙火，還有特別為跨年活動創作的活動主題曲《大船佇這》，相信一定會讓大家琅琅上口，一起來到基隆港邊共渡跨年，欣賞音樂、煙火及基隆港獨有的船隻鳴笛。

▲7分鐘璀璨震撼煙火秀迎新年。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，今年市府邀請到楊肅浩與貝洛樂團、拾參樂團、無妄合作社、農村武裝青年、皇后皮箱、先知瑪莉、FUTURE AFTER A SECOND、血肉果汁機、老王樂隊、YELLOW、神棍樂團及TRASH等12組實力派搖滾樂團擔綱跨年晚會表演陣容。

曾姿雯說，更特別邀請到楊肅浩、TRASH鼓手金魁剛及由《風箏》脫穎而出的創作人林正，合力打造活動主題曲《大船佇這》，訴說基隆勇敢蛻變成國際城市的同時，也依舊保有著傳統文化與滿滿的人情味；每年跨年活動絕對不能缺少的煙火秀，今年市府特別邀請到國際知名煙火設計大師-黃俊豪老師操刀煙火秀，長達7分鐘的璀璨煙火秀，搭配上交響樂版《大船佇這》，並在港區船隻共同鳴聲下，倒數迎接2022年的到來。

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