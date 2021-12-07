　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「搖滾基隆大步走」跨年晚會　7分鐘璀璨震撼煙火秀迎新年

記者郭世賢／基隆報導

即將揮別2021年！基隆市政府今（7日）宣布，跨年晚會將於12月31日下午5點在基隆港西三倉庫旁停車場登場，由知名藝人艾力克斯和甜美精靈謝小柔同台主持，並以「搖滾基隆大步走」為主題，跨年煙火秀長達7分鐘，力邀創作比賽常勝軍楊肅浩與貝洛樂團擔任開場表演，並網羅「搖滾界的達文西」神棍樂團及金曲最佳樂團入圍的TRASH擔綱壓軸表演，共12組金曲金音實力派樂團組成最潮樂團陣容。

▲「搖滾基隆大步走」跨年晚會 7分鐘璀璨震撼煙火秀迎新年。（圖／基隆市政府提供）

▲「搖滾基隆大步走」跨年晚會。（圖／基隆市政府提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林右昌表示，基隆市政府自2014年起號召獨立樂團參與基隆跨年晚會演出，成功打造了基隆跨年樂團的特色，也讓基隆的跨年晚會成為培養獨立樂團跟創作者的重要舞台，今年共有12組團隊參與。他說，今年不僅有絕對讓大家耳目一新的煙火，還有特別為跨年活動創作的活動主題曲《大船佇這》，相信一定會讓大家琅琅上口，一起來到基隆港邊共渡跨年，欣賞音樂、煙火及基隆港獨有的船隻鳴笛。

▲「搖滾基隆大步走」跨年晚會 7分鐘璀璨震撼煙火秀迎新年。（圖／基隆市政府提供）

▲7分鐘璀璨震撼煙火秀迎新年。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，今年市府邀請到楊肅浩與貝洛樂團、拾參樂團、無妄合作社、農村武裝青年、皇后皮箱、先知瑪莉、FUTURE AFTER A SECOND、血肉果汁機、老王樂隊、YELLOW、神棍樂團及TRASH等12組實力派搖滾樂團擔綱跨年晚會表演陣容。

曾姿雯說，更特別邀請到楊肅浩、TRASH鼓手金魁剛及由《風箏》脫穎而出的創作人林正，合力打造活動主題曲《大船佇這》，訴說基隆勇敢蛻變成國際城市的同時，也依舊保有著傳統文化與滿滿的人情味；每年跨年活動絕對不能缺少的煙火秀，今年市府特別邀請到國際知名煙火設計大師-黃俊豪老師操刀煙火秀，長達7分鐘的璀璨煙火秀，搭配上交響樂版《大船佇這》，並在港區船隻共同鳴聲下，倒數迎接2022年的到來。

▲「搖滾基隆大步走」跨年晚會 7分鐘璀璨震撼煙火秀迎新年。（圖／基隆市政府提供）

▲「搖滾基隆大步走」跨年晚會 7分鐘璀璨震撼煙火秀迎新年。（圖／基隆市政府提供）

【更多新聞】

基隆3月大女嬰「突癱軟亡」今相驗　保母沒證照最高罰3萬

國寶台灣藍鵲賤賣800元　自稱「金山藍鵲」男子下場慘

警調查6年前桃園海域無名女屍　女兒落淚指認：有感覺是我母親

獨／高嘉瑜遭男友暴打恐嚇　命理師姓名解析她的感情世界

獨／李應元骨灰植存長眠法鼓山　追隨已故聖嚴法師

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
麻古茶坊買1送1！　連續8天搶喝
本土逾28天零確診！陳時中證實「再度清零」　曝台灣仍有2危機
Omicron空氣傳播！　完全「0接觸」仍確診
衛福部官員頻登社會版面　陳時中說重話了
董座偷吃全家抓包他！　妻怒嗆：一手念經一手摸乳
台中確診船員「應是舊案」　羅一鈞：對社區威脅低
快訊／暴增21例境外移入！　這國家來台10例最多
快訊／暴增「21例境外移入」！　創今年新高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1週4貼文解釋萊豬進口！陳吉仲：每年50萬台灣人在美國吃肉也沒問題

「急件沒做趕下班」一唸就臭臉　他氣炸：年輕人把工作當什麼？

「疫苗貪食蛇」塞爆北車！千人排隊搶打　目標3500劑加班也會打完

春節專案集檢所「最新訂房率」曝！陳時中：人流比預期少

看不到隊伍尾巴！外地人搶打疫苗爽拿500元　快過期莫德納秒清零

林秉樞「出獄後也不愁沒女人」！他曝這類型女生：從來沒少過

送好康有用！長者出來打疫苗了　指揮中心曝最新75歲↑覆蓋率

本土逾28天零確診！陳時中證實「再度清零」　曝台灣仍有2危機

比特犬傷人事件頻傳　狗學校校長坦承：有人送訓但我不敢收

林秉樞幫牽線莫德納代工還合照？　陳時中：完全沒印象在哪照的

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

三峽「幼童衝路中央」女駕駛急剎　剩一車距險撞上！網：非第一次

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

1週4貼文解釋萊豬進口！陳吉仲：每年50萬台灣人在美國吃肉也沒問題

「急件沒做趕下班」一唸就臭臉　他氣炸：年輕人把工作當什麼？

「疫苗貪食蛇」塞爆北車！千人排隊搶打　目標3500劑加班也會打完

春節專案集檢所「最新訂房率」曝！陳時中：人流比預期少

看不到隊伍尾巴！外地人搶打疫苗爽拿500元　快過期莫德納秒清零

林秉樞「出獄後也不愁沒女人」！他曝這類型女生：從來沒少過

送好康有用！長者出來打疫苗了　指揮中心曝最新75歲↑覆蓋率

本土逾28天零確診！陳時中證實「再度清零」　曝台灣仍有2危機

比特犬傷人事件頻傳　狗學校校長坦承：有人送訓但我不敢收

林秉樞幫牽線莫德納代工還合照？　陳時中：完全沒印象在哪照的

1週4貼文解釋萊豬進口！陳吉仲：每年50萬台灣人在美國吃肉也沒問題

「急件沒做趕下班」一唸就臭臉　他氣炸：年輕人把工作當什麼？

牛津千人混打試驗出爐！　1劑AZ或BNT「搭這品牌」登最強疫苗組合

臺南市推動畜牧廢水再利用　綠色經濟創多贏

南科帶動民間投資　3行政區後市可期

悍將證實洪一中請辭教頭一職　球隊1月開始訓練

基隆35合約醫療院 + 12快閃站　11日前施打莫德納贈百元禮券

粉紫狼尾草大爆發！台中夢幻園圃秘境成打卡點 　爽拍療癒系美照

LINE免費貼圖來了！GUCCI結合LAIMO超生動　限時6款快入手

「疫苗貪食蛇」塞爆北車！千人排隊搶打　目標3500劑加班也會打完

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

生活熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

她交體育系男友　媽塞「25個保險套」：需求很大

阿堂鹹粥刪文被抓包！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

兒童難擋Omicron！陳時中曝大規模停課時機

十指緊扣嫩妹！健保署長李伯璋：她認我作乾爹

法國妹「想嫁給八家將」　北捷遇到愛成高雄媳婦

航海王也上榜！「爛尾作品」鄉民答案超一致

快訊／台中5船員確診　最新複驗結果出爐

跟砲友告白被打槍！暈船妹笑「反正有男友」

台中清水社區5外籍船員陰轉陽　衛生局：病毒量偏低

牽手乾女兒！李伯璋：她很孝順為奶奶吃素10年

已婚健保署長李伯璋約會氣質美女　十指緊扣全直擊

更多熱門

相關新聞

基隆35合約醫院+12快閃站　11日前打疫苗有好康

基隆35合約醫院+12快閃站　11日前打疫苗有好康

基隆市長林右昌今（7日）表示，為鼓勵大家踴躍施打疫苗，自即日起至11日止，前往基隆市35家合約醫療院所或12處快閃施打站接種「莫德納」疫苗，都可以獲得100元禮券。

基隆3月大女嬰突癱軟亡今相驗　保母沒證照

基隆3月大女嬰突癱軟亡今相驗　保母沒證照

3月大女嬰不明癱軟亡　保母被警帶回

3月大女嬰不明癱軟亡　保母被警帶回

梁靜茹睽違12年再登台北跨年 ! 　開場飆經典情歌

梁靜茹睽違12年再登台北跨年 ! 　開場飆經典情歌

基隆12月港邊限定　海洋廣場點亮17米聖誕燈塔

基隆12月港邊限定　海洋廣場點亮17米聖誕燈塔

關鍵字：

基隆跨年煙火音樂

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

副業年收4千萬！古娃娃開4職缺月薪最高55K

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

小甜甜女兒才5個月爆新婚危機！抱怨老公「恐變單親」

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面